【新年煙花】年廿九晚民間煙花匯演　北區居民睹爆發：幾十下巨響

昨（3日）年廿九晚上，有人在上水北區體育館外違例燃放煙花！香港01記者今早前往北區運動場外的停車場了解情況。燃點位置的煙花盒已被警員檢走，而地面遺有少許已燃燒的煙花物料。新年將至，不少新界地區均有人違例燃放煙花，昨晚事件又有不少上水居民目睹，並指煙花歷時約一分鐘，更傳出多下巨響，「嘭、嘭、嘭、響咗幾十下！」
昨晚（3日）北區運動場外的「民間」煙花匯演，有人於停車場外非法燃燒煙花，多名北區居民目睹事件。（網上影片截圖）
居於翠麗花園街坊廖婆婆指，昨晚在家中聽見煙花巨響，「最後一下最大聲，好似啲長炮咁！」。
居民目睹煙花匯演 歷時約一分鐘
昨晚（3日）北區運動場外的「民間」煙花匯演，有人於停車場外非法燃燒煙花，北區不少居民目睹。街坊歐先生指，昨晚約9時許，他於家中目睹有人燃放煙花近一分鐘，「幾響架！」歐續指，每年接近新年便有人放煙花，惟每次位置均不同，「通常擺低煙花就走，邊會咁傻仲企係到！」但他認為，新年前後放煙花都屬於一種氣氛。
歷年有民間煙花 街坊：踏正十二點放！
「嘭、嘭、嘭、響左十幾下！」，居於翠麗花園街坊廖婆婆指，昨晚在家中聽見煙花巨響，「最後一下最大聲，好似啲長炮咁！」。她接示懷疑該批煙花由內地帶入，因香港不能放煙花，又表示知法犯法「緊係唔好啦。」而鍾太表示，煙花年年都放，因為住在附近，昨晚在家中亦看到煙花，放了接近一分鐘，「好大聲」。她又指，歷年都有民間煙花，而且會連放多天，「踏正十二點放，好似維港個啲咁！」她表不擔心會有危險、惟不認同有人「知法犯法」。
昨年廿九晚（3日）有人在上水北區體育館外違例放煙花，案件暫時未有人被捕。（陳永武攝）
事發後，記者在上水游泳池外尋獲一個用完的煙花盒。（陳永武攝）
年初至今有14宗 非法藏有煙花爆竹案
就連串的非法燃放煙花案件，警方表示，由今年一月至今，警方在全港多個地點展開打擊非法藏有煙花爆竹行動。行動至今，警方在14宗案件中共檢獲約1,300公斤懷疑煙花和爆竹，並拘捕六名男子及三名女子，他們年齡介乎19歲至65歳，罪名為涉嫌「非法藏有或燃放煙花爆竹」。
警方的發言人重申，警方非常重視相關罪行，因為非法燃放煙花爆竹不但會觸犯法例，更會危害自己及他人的安全，以及造成財物損失。警方呼籲市民切勿以身試法。警方將會在農曆新年期間繼續相關執法行動。
危險物品條例：燃燒炮仗 最高判入獄三個月
根據香港現場法例，未經批准放煙花屬違法行為。而根據《危險物品條例》，任何人製造、貯存、管有、出售任何煙花炮仗，一經定罪最高刑罰為罰款25,000港元及監禁6個月。而市民燃燒炮仗，最高可判罰500元及入獄三個月。