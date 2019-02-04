【新年煙花】年廿九晚民間煙花匯演　北區居民睹爆發：幾十下巨響

昨（3日）年廿九晚上，有人在上水北區體育館外違例燃放煙花！香港01記者今早前往北區運動場外的停車場了解情況。燃點位置的煙花盒已被警員檢走，而地面遺有少許已燃燒的煙花物料。新年將至，不少新界地區均有人違例燃放煙花，昨晚事件又有不少上水居民目睹，並指煙花歷時約一分鐘，更傳出多下巨響，「嘭、嘭、嘭、響咗幾十下！」

居於翠麗花園街坊廖婆婆指，昨晚在家中聽見煙花巨響，「最後一下最大聲，好似啲長炮咁！」。

居民目睹煙花匯演 歷時約一分鐘

昨晚（3日）北區運動場外的「民間」煙花匯演，有人於停車場外非法燃燒煙花，北區不少居民目睹。街坊歐先生指，昨晚約9時許，他於家中目睹有人燃放煙花近一分鐘，「幾響架！」歐續指，每年接近新年便有人放煙花，惟每次位置均不同，「通常擺低煙花就走，邊會咁傻仲企係到！」但他認為，新年前後放煙花都屬於一種氣氛。

歷年有民間煙花 街坊：踏正十二點放！

「嘭、嘭、嘭、響左十幾下！」，居於翠麗花園街坊廖婆婆指，昨晚在家中聽見煙花巨響，「最後一下最大聲，好似啲長炮咁！」。她接示懷疑該批煙花由內地帶入，因香港不能放煙花，又表示知法犯法「緊係唔好啦。」而鍾太表示，煙花年年都放，因為住在附近，昨晚在家中亦看到煙花，放了接近一分鐘，「好大聲」。她又指，歷年都有民間煙花，而且會連放多天，「踏正十二點放，好似維港個啲咁！」她表不擔心會有危險、惟不認同有人「知法犯法」。