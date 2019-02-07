【大埔狂牛】追蹤牛牛棲息地　義工拆解走出馬路　被擒後暴斃之謎

大年初一下午，兩頭流浪牛誤闖吐露港公路，在路上狂奔約五公里，與路上車輛並排而行；當日深宵時份，兩隻牛牛去到大埔公路樟樹灘休息，漁護署派獸醫向兩牛施放麻醉藥後，牛牛卻因不良反應於大年初二雙雙死亡！「十四鄉牛牛 - 西貢」群組成員何家美斥漁護署處理手法有問題，質疑署方人員使用過量麻醉藥，導致牛牛死亡。何指，流浪牛誤闖公路，或因新年期間鄉間市民發放煙花炮竹，嚇倒膽少的牛隻，令牠們離開居住地，走出馬路。記者在牛牛棲息的地方視察，發現不少疑似炮竹殘骸。

質疑漁護署用藥過猛令兩牛死亡

對於兩隻流浪牛疑因對麻醉藥物產生不良反應而死亡，「十四鄉牛牛 - 西貢」群組成員何家美怒斥漁護署處理手法有問題，令兩隻原本健康的流浪牛死於非命。她指，過往如有流浪牛群走出馬路，漁護署人員接報後會將牛群趕上貨車，再載往其他郊野地區放走。何家美直言，不明白為何今次漁護署會一反常態，改用麻醉槍捉牛，並懷疑漁護署今次「出手太重」，使用太多麻醉藥，導致兩頭牛死亡。

記者在牛牛棲息的地方視察，發現不少疑似炮竹殘骸。 （陳諾希攝）

新界生活空間縮少 新年煙花炮仗聲嚇怕流浪牛

何家美與「十四鄉牛牛 - 西貢」群組成員一直關注流浪牛的生活情況。她估計，今次流派牛誤闖公路，疑與農暦新年新界地區居民違例放煙花炮仗有關。何解釋，牛是比較膽少的動物，面對突如其來的煙花、炮仗聲，會被「嚇親」，或許會離開居住地。她估計，年初一誤闖吐露港公路的兩頭流浪牛應來自大埔新屋村，有可能被近日的煙花炮仗聲嚇倒，才走出公路。

以何熟悉的西貢西沙路一帶為例，近期政府正展開擴闊路面工程，牛群生活空間已經減少；而臨近新年又會有村民放煙花，故此義工們已專程帶領附近流派牛群避走附近山邊，現時牛群已習慣環境，暫時未受影響。

拍手淋水趕牛回行人路 義工裝GPS觀察牛群動向

其實新界發展迅速，牛群生活空間日漸縮少，流浪牛間中走出馬路，並不罕見。何家美表示，市民或駕駛人士如見到牛隻誤闖馬路，無需當牠們是洪水猛獸，除非牛隻涉及交通意外，否則亦無須報警或通知漁護署。市民可嘗試將牛隻趕回行人路，何其後即場教授記者趕牛技術：首先要確保牛頭面向行人路，再向牛隻拍三下手，吸引其注意，再大叫一聲「去」，一般流派牛都會走上行人路。另外，市民如有水在身，可嘗試將水淋向牛隻臀部，此舉亦可令牛隻返回行人路。但何提醒，市民趕牛期間，不要太接近牛隻，以免會有危險。

何指，現時在西沙路一帶亦有張貼告示，呼籲市民留意牛隻，不要捉牛、劏牛等等。群組義工更在20多隻流浪牛身上裝了GPS定位裝置，如發現牠們誤闖馬路，義工便會出動將牛隻引領回行人路。

牛隻管理隊推行「捕捉、絕育、遷移」計劃

其實漁護署於2011年年底已成立牛隻管理隊，目的是以多管齊下的措施控制 流浪牛數目、減少流浪牛造成的滋擾及保障牛隻的福利。而署方主要推行「捕捉、絕育、遷移」計劃，主動捕捉流浪牛隻，並為牛隻進行絕育手術，並在牛隻釘上耳牌以作記錄。

漁護署獸醫過去多次使用麻醉槍

為減少牛隻相關的滋擾，包括環境衞生滋擾、破壞花卉或農作物和交通阻塞，以及保障牛隻的自身安全，署方會在牛隻絕育後，將其遷往到同區的郊野公園內。過往亦發生多宗牛隻走出馬路或被困引水道的事件，漁護署獸醫亦多次動用麻醉藥捉牛或將牛遷往其他地方。