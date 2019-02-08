【華航機師罷工】旅行團如期出發　行程緊急調整　團友憂影響形象

年初四（8日）早上六時許，台灣中華航空機師罷工行動展開，來往港台多班航機受影響。今早八時許，有飛往台灣旅遊的市民抵達機場，有旅行團領隊指，他們的行程本應先抵達高雄，五日後由台北離開，惟受罷工行動影響，將會調整行程。至於團友魏先生認為，不宜於旅遊旺季擺工，「覺得不太好，會影響國家形象！」

對於擺工事件，魏先生認為這個時間搞工會活動，「覺得不太好，會影響國家形象！」（賴南秋攝）

旅行團領隊：行程暫時無影響

今日（8日）凌晨時份，台灣中華航空在官網站緊急設立「機師罷工說明專區」，並公佈最少28班機取消，包括六班來往香港至台北、高雄的航班。而香港機場的華航櫃位的告示板，亦已顯示有航班取消。旅行團領隊楊先生表示，該個五天旅遊團，飛機本先抵達高雄，再由台北離開。現時相反先抵達台北，之後由高雄離開，相信行程暫時沒有影響，「只係多咗少少飛行時間！」

團友：不宜於旅遊旺季擺工

楊先生稱，該個旅行團共有22人，五日後回港應該由高雄離開，初步相信航班沒有問題，如果取消就轉另一間航空公司。而團友魏先生與家人前往台灣旅遊，他指今早他看新聞才知道擺工事件，而抵達機場其間旅遊社亦有通知他。對於擺工事件，魏認為於旅遊旺季進行工會活動，會令到旅遊不方便，「覺得不太好，會影響國家形象！」

機管局：前往機場前 向航空公司查詢

機管局網頁已發出有關「中華航空工業行動」的重要通知，指由於部分中華航空員工發起工業行動，機場服務及運作可能會受到影響。旅客前往機場前，請向航空公司熱線（852）2769 8391查詢最新資料或瀏覽香港國際機場網站。

香港機管局發言人則指表示，局方會密切留意事態發展，並呼籲旅客在前往機場前，可向航空公司查詢最新航班資訊，並留意航空公司的最新公佈。旅客亦可透過香港國際機場網站或流動應用程式「我的航班」，查閱有關航班資訊。