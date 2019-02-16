【「無牌」站長】被捕站長疑捱義氣褪車　工會斥資方拖拉拒增人手

周五（15日）筲箕灣愛秩序街巴士總站，一場城巴撞欄意外，揭示站長無牌駕駛被捕！有認識被捕人的城巴員工指，該站長為人友善，對於他被捕感到不值。城巴職工會理事長許漢傑指，由於站內繁忙及在車長休息時，為確保交通暢順，站長需「捱義氣」褪車。許指，公司不鼓勵站長褪車，又不主動邀請員工考巴士牌，令站長陷入兩難局面，「問題出於巴士公司制度，令到站長做違法嘢！」工會要求管理層增設褪車員，但訴求一直落空，「呢個站長成為犧牲品，如果制度做得好，絕對唔會發生！」

周五警方接報於筲箕灣愛秩序街巴士總站，一輛城巴於巴士站車道懷疑失控撞欄，巴士車尾泵把甩脫，警方到場調查後，拘捕一名姓崔（54歲）男子，他涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」等兩罪被捕。（讀者提供）

五旬站長褪車被捕 同事感不值

筲箕灣愛秩序街巴士總站一輛城巴周五（15日）失控撞欄。事件揭發一名54歲姓崔站長，沒有巴士牌照開巴士被捕。有職員表示，被捕站長工作很盡責，「平時見到有打招呼，佢都幾友善！」有城巴站長表示，他認識涉事的站長，並指該名站長應是負責調動工作。

料有刑事案底 難重返巴士業界

「覺得控告佢偷車，好唔合理，戥佢唔抵！」據他了解，一旦巴士發生任何意外，公司會按既定程序報警，因而揭發肇事站長「無巴士牌」駕駛。他指，涉事站長有機會被公司解雇，日後如留有刑事案底，遂難以重返巴士業界。

站長會幫忙泊車

他解釋，沒有巴士車牌的站長，主要負責巴士及班次調動的文職工作，而有巴士牌的站長會幫忙泊車。「好似赤柱嗰啲大巴士站，就會擺個有巴士牌嘅站長！」他續指，並非每個總站都有「持巴士牌」的站長當值，需要視乎公司安排及人手調動。據知，公司會要求部分站長考取巴士牌，以助日常泊車及倒車工作。