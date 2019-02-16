【「無牌」站長】被捕站長疑捱義氣褪車　工會斥資方拖拉拒增人手

周五（15日）筲箕灣愛秩序街巴士總站，一場城巴撞欄意外，揭示站長無牌駕駛被捕！有認識被捕人的城巴員工指，該站長為人友善，對於他被捕感到不值。城巴職工會理事長許漢傑指，由於站內繁忙及在車長休息時，為確保交通暢順，站長需「捱義氣」褪車。許指，公司不鼓勵站長褪車，又不主動邀請員工考巴士牌，令站長陷入兩難局面，「問題出於巴士公司制度，令到站長做違法嘢！」工會要求管理層增設褪車員，但訴求一直落空，「呢個站長成為犧牲品，如果制度做得好，絕對唔會發生！」
覺得控告佢偷車，好唔合理，戥佢唔抵！
周五（15日）筲箕灣愛秩序街巴士總站，一輛城巴失控撞欄。事件揭發一名54歲姓崔站長，沒有巴士牌照開巴士被捕。（資料圖片）
周五警方接報於筲箕灣愛秩序街巴士總站，一輛城巴於巴士站車道懷疑失控撞欄，巴士車尾泵把甩脫，警方到場調查後，拘捕一名姓崔（54歲）男子，他涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」等兩罪被捕。（讀者提供）
五旬站長褪車被捕 同事感不值
筲箕灣愛秩序街巴士總站一輛城巴周五（15日）失控撞欄。事件揭發一名54歲姓崔站長，沒有巴士牌照開巴士被捕。有職員表示，被捕站長工作很盡責，「平時見到有打招呼，佢都幾友善！」有城巴站長表示，他認識涉事的站長，並指該名站長應是負責調動工作。
料有刑事案底 難重返巴士業界
「覺得控告佢偷車，好唔合理，戥佢唔抵！」據他了解，一旦巴士發生任何意外，公司會按既定程序報警，因而揭發肇事站長「無巴士牌」駕駛。他指，涉事站長有機會被公司解雇，日後如留有刑事案底，遂難以重返巴士業界。
站長會幫忙泊車
他解釋，沒有巴士車牌的站長，主要負責巴士及班次調動的文職工作，而有巴士牌的站長會幫忙泊車。「好似赤柱嗰啲大巴士站，就會擺個有巴士牌嘅站長！」他續指，並非每個總站都有「持巴士牌」的站長當值，需要視乎公司安排及人手調動。據知，公司會要求部分站長考取巴士牌，以助日常泊車及倒車工作。
呢個站長已經成為犧牲品，如果制度上做得好，呢件事絕對唔會發生！
（讀者提供）
站長主要工作 班次調動 聯繫車長
城巴職工會理事長許漢傑表示，巴士站長的主要工作為巴士班次調動、處理失物、控制站內情況及車長之間的聯繫。「有時巴士沒有位泊，塞到出去馬路，畀人投訴！」許漢傑指出，由於有巴士站相對細及路線多，車站空間相對少及緊急，站長有時會叫車長幫手褪車。「有車長為咗保護自己，驚有意外唔包，唔會捱義氣幫手！」他續指，巴士公司流程上，並無要求站長幫忙。
城巴無要求站長 需持巴士牌
「有時站長幫公司運作暢順，就自己頂硬上！」而在車長休息及午飯時褪車，有站長為了站內暢順，就算沒有巴士牌，也「捱義氣」褪車。許指，有站長用自己時間學駕巴士，公司都不答應，惟原因不明。城巴本身不會要求站長一定要有巴士牌。
工會倡每總站 設立褪車專員
他稱十多年前，會叫站長幫忙褪車。惟近十年公司改變要求，不鼓勵站長親自上車調動。 因此，工會倡議每個站內設立一位褪車專員，惟一直不獲接納。對於今次事件，許認為問題出於巴士公司制度，令站長鋌而走險做違法事。「之前有同管理層去傾，不過佢哋傾向拖拖拉拉。」他指，早年已要求每個站，均設有一個褪車專員，要非限於港島兩個巴士總站。
九巴職工會李國華：站長不能自行褪車
九巴職員權益工會理事長李國華指，九巴公司於工作分配上相對嚴格，站長是不能上巴士褪車，他可以要求其他車長褪車。而個別站頭有褪車專員，並由公司安排人手及工作時間，而九巴站長工作為安排及調動班次。