【秘魯挾持】旅議會證尊賞假期、捷旅假期41港人入住肇事酒店

秘魯東部豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica當地周二（19日）晚發生搶劫案，一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪到酒店內搶劫，多名旅客被綁架，包括中國和美國人。中國駐秘魯大使館指出，經初步了解，當時酒店有來自香港的旅行團入住，共有41名中國籍遊客。 旅議會總幹事陳張樂怡回覆《香港01》查詢證實，本港有兩個旅行團，共41名港人，當時正身處該肇事酒店當中，所有人目前均安全，惟有港人分別被搶去護照及銀包，駐秘魯的中國總領事館現正提供協助。議會現亦有跟有關旅行社保持聯絡，必要時會提供協助。

秘魯位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica在2月19日晚遭約十名歹徒持槍搶劫。中國駐秘魯大使館知悉事件後，第一時間啟動應急機制，立即聯繫秘魯警方、事發酒店以及當地旅行社等了解情況，截至目前為止，沒有中國籍公民受傷或死亡，僅一名遊客護照被搶。

尊賞假期34天團及捷旅假期27天團入住

陳張樂怡回覆《香港01》表示，本港有兩個旅行團，一共41名港人當時正於秘魯肇事酒店當中，包括有尊賞假期34天南美遊的20名旅客及一名領隊，以及捷旅假期27天南美遊的19名遊客及一名領隊，所有人士均安全。

旅議會必要時會提供協助

惟捷旅假期的一名旅客於事件中被搶去護照，另一名團友則被搶去銀包。駐秘魯的中國總領事館現正為搶去護照的旅客提供協助，望能盡快繼續餘下旅程，陳張樂怡表示，由於當地的通訊系統較為不便，議會現正跟旅行社方面保持聯絡，必要時提供協助。

據知，秘魯行程為捷旅假期南美團的首站，當時為行程第七日，團友現時正繼續餘下行程，前往玻利維亞、巴西及阿根廷。

發生搶劫案位於秘魯的酒店Inkaterra Reserva Amazonica，環境舒適，內部裝修豪華。（Inkaterra Reserva Amazonica網站）

外交部領事保護中心在官方微博表示，據駐秘魯使館向秘魯有關方面了解，暫無中國公民在事件中傷亡，使館正密切關注進展。