【赴台偷貓】兩被拐波斯貓性情大變　主人拭淚：根本不應發生

港女赴台偷貓，佯裝孕婦偷運兩隻波斯貓回港，受害貓舍負責人上周一來港跟進事件，貓舍主人張小姐（Jin）今早（25日）到漁護署協助調查。Jin表示昨日已報案，警察仍在調查中，至於兩隻貓現時已寄托於朋友家中。Jin言談間不時拭淚，形容貓貓性格變得很緊張，「好似我地小朋友咁，比人綁票，返嚟就唔講野。」

張小姐今日（25日）向漁護署交代被人偷貓情況，現時需待他們調查事件。（賴雯心攝）

張小姐表示，昨日帶同貓貓向警方報案，今再向漁護署交代被人偷貓情況，現時需待他們調查及處理事件。她指，貓隻要先打瘋狗疲苗，一個月後再抽血，再待180日後才可進入台灣，相信兩隻貓最快要七月才可送回台灣。她又指，即使將兩貓運回台灣，當中亦需要運費、在港寄養朋友家中醫療費等，指「呢啲根本唔應該發生。」

談及兩貓的近況，Jin馬上哽咽。（賴雯心攝） 談及兩貓的近況，Jin馬上哽咽，「兩隻貓變到好緊張，繁殖貓隻七年嚟，真喺未試過有一隻貓可以咁驚人！」Jin表示，這幾天與兩貓相處，發現兩貓性格改變，「性格完全唔同，好似我地小朋友咁，比人綁票，贖咗返嚟就唔講嘢。」昨日報案時，兩貓亦一直往身上「捐」，從來未試過這樣。

現時她將重新考慮是否讓兩貓重返台灣，有機會將兩隻貓在港交予有心人領養。（賴雯心攝） Jin指這幾天四處奔撲，追到香港「為左自己一啖氣。」由二月頭至近日，對方一直以訊息要脅恐嚇，形容對方「沒完沒了」，「我一定要做啲嘢比對方一啲教訓。」她又指責偷貓者說：「你35歲人，唔知帶住兩個活體走私係犯法架咩？」現時她將重新考慮是否讓兩貓重返台灣，有機會將兩隻貓在港交予有心人領養。她形容「兩隻貓都好無辜，可能好多人覺得淨係兩隻貓無咩大不了，一出世我一手一湊大」。她又直斥「唔係兩隻貓既問題，係呢個人的確犯法。」她指自己只是普通市民，暫時未想過引渡問題。

貓藏懷內扮孕婦 港女成功避海關

年初一（5日），一名姓李本地女子於遊台期間疑闖入新北市三峽區一間貓舍，隨後以美工刀劃破貓舍紗窗，偷走兩隻共約9萬元的白種波斯貓，得手後直奔機場，過關時將貓隻藏在懷內，佯裝孕婦成功避過海關。及後貓舍主人張小姐翻查監視器，懷疑貓隻被偷，並於19日到港跟進處理。