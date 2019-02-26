【西環三屍】中產欠債易墮情緒困局　專家：需專業人士輔導助解困

「很累很累，可以點......係咪到址（此）為止」，Facebook上的一句帖文，成為一宗三死悲劇的先兆。西環西園永翠閣一家三口三屍命案，一對夫婦疑受炒燶股票數百萬欠債困擾，涉餵7歲兒子服藥後再一同燒炭喪命。男事主於一周前曾數度於社交網頁發帖，透露遇到困難，「明白正面思維好重要，但一個連明天都未必應付到嘅人，你叫佢點樣正面思維諗一星期一個月一年之後嘅事」。專家指，如發現朋友出現類似徵狀，可嘗試打電話及親身探望，除了關心亦更大機會可以了解他們面對的問題。 亦有提供債務及理財輔導服務的專家指，欠債的中產人士部分求助動機不大，不願意敞開心扉與人傾訴，導致自己「愈鑽愈深」，合適及專業的輔導有助他們解開心結，「唔使去到絕路」。

夫婦二人愛子非常，不時上載與兒子遊樂的照片。（死者facebook圖片）

昨晚（25日）8時許，西環發生三屍命案，一對夫婦疑因債台高築，與7歲兒子一同燒炭喪命，據悉夫婦二人欠下數百萬元股票債務。男死者羅志偉本月19日於Facebook發帖指「很累很累，可以點......係咪到址（此）為止」，其妻陳路得留言鼓勵「快到終點！等等。」，至22日又稱「明白正面思維好重要，但一個連明天都未必應付到嘅人你叫佢點樣正面思維諗一星期一個月一年之後嘅事」。多名朋友於帖上留言鼓勵，表示「加油」及「勇敢面對」。

葉兆輝：可嘗試打電話及親身探望

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝建議，如發現朋友於網上發出類似有問題需要協助的信號，除了留言鼓勵，亦可以嘗試打電話及親身探望接觸事主，葉指，現時社交媒體雖可拉近人的距離，但事主情緒如果被受困擾時，有時亦不懂如何於網上向人解釋，如果可以親自接觸他們，除了比留言多一分關心，亦更大機會可以了解他們面對的問題，再而提供相應協助。

無謂說話或打擊事主

葉兆輝又認為，對有情緒困擾的人士於網上發帖，他人於留言時應小心，如無謂說話亦可能對事主造成打擊。葉指受欠債困擾的人士，有時想法會偏向只在乎金錢，「一無咗（錢）以為咩都無，但其實唔係」，葉指例如現時有機構提供財務支援輔導服務，透過財務安排問題亦並非不能解決。

翁麗萍：中產學歷高 不欲麻煩他人而「愈鑽愈深」

明愛向晴軒危機專線及教育中心團隊主任翁麗萍指出，現時坊間提供的債務重組服務可以幫忙欠債人士解決債務問題，但事主或會考慮方法是否適合自己，或於實踐方法時可能遇到問題想不通。翁麗萍指，過去接觸過不少中產人士個案，其特性是教育水平比較高，部分人本身求助動機不大，因為學歷高，不想麻煩別人，或覺得自己已考慮過所有方法，別人亦無法幫助，因此更不願意敞開心扉與人傾訴，導致自己「愈鑽愈深」；亦可能他們已預計自己會破產，不想被限制住或擔心沒有將來等。

需專業人士協助

翁麗萍又稱不少中產人士欠債個案會對輔導服務有要求，因為如一般社工未必熟悉其債務或財務上的實際情況，部分事主或會感到「你都唔識，費事同你講」，因此尋找合適及專業的輔導服務亦十分重要。因此如朋友發現事主受有關問題困擾，可介紹他們與專業提供債務及理財輔導的人士傾訴，例如向晴軒有多年相關經驗，由社工向事主家庭輔導提供家屬，及有律師可協助研究於處理債務上的困難及法律意見，及與銀行或大型財務協調事主進行債務重組，「幫到佢解到個結，唔使去到絕路」。

家人易同被捲入困局

另外翁麗萍指，如家屬發現家人有欠債問題會憂心，但若不懂得如何處理，他們亦容易被會比債務人的情緒捲入死胡同，覺得沒有方法解決，她過去接觸過不少欠債人家屬指，「唔識同佢傾，日日嗌自殺」，部分又指怕說錯話不懂得如何勸服對方。翁指出家屬如遇到困難亦應尋求專業人士協助，好過將自己孤立。