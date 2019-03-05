【西九奪命車禍】城巴車長遺癱母、語障子　遺孀哭崩長女帶淚上課

「我仲未見到老公遺體，我好掛住佢呀！」一場奪命車禍，拆散兩個家庭，更奪去顧家的好爸爸！命喪西九龍公路的59歲城巴車長蘇國偉，與妻子及三名年幼子女陰陽永隔，遺下全癱的八旬母親。家庭經濟支柱頓失，蘇太哭聲不斷，她泣訴，家人昨日想到車禍現場被拒，至今仍未見丈夫遺容。讀小六的長女，今日堅持回校，患感冒的她哭着回校，聞者心酸。蘇太續指，丈夫一直身體健康，不過工作時間相對長，普遍清晨時分起身上班，至晚上九時許才回家。
我仲未見我老公遺體！爸爸走咗，我哋頭家點算好！
城巴車長蘇國偉遺孀指，昨晨約大時接獲城巴公司來電，指其夫於西九龍公路出車禍，當場斃命。（鄧栢良攝）
59歲城巴車長蘇國偉當場死亡。（蔡正邦攝）
好爸爸命喪車禍 家庭頓失經濟支柱
「我老公遇到車禍當場死咗，仲喺現場，連醫院都冇送！」魂斷公路的59歲城巴車長蘇國偉，遺下妻子與三名年幼子女，以及八旬全身癱瘓母親，家庭頓失經濟支柱。蘇國偉遺孀指，昨晨約十時接獲城巴公司來電，指其夫於西九龍公路出車禍，當場斃命。蘇太接獲惡耗後，想帶同子女見丈夫「最後一面」被拒，至今仍未見到丈夫遺容一面。
長女全級考第一名 幼子患語言障礙
蘇太稱，他們一家雖不是富有，卻是樂也融融。「爸爸走咗，我哋頭家點算好！」蘇國偉的三名年幼子女，分別為讀小六的長女、二子讀小四，以及年僅四歲有語言障礙的幼子。長女學習成績優惠，更考獲全級第一名，早前長女的小學畢業禮中，一家於校內留影，想不到一場車禍令全家陰陽永隔。話未說畢，有長期心臟問題的蘇太，一度哭至跌坐地面。
患感冒長女今晨喊着回校
今早，患感冒的長女需要上課，雖然校方着她留家休息，不過她仍堅持回校，「她喊住都要返學，阿女唔出聲，我好驚佢唔講嘢！」由於沒有錢帶女兒看醫生，她服用蘇太配的感冒藥，之後哭着回校。生活拮据的蘇太稱，現時就連幫二子補門牙的錢都沒有，「依家唔知點好，我好掛住佢（丈夫）呀！」
城巴車長蘇國偉生前照 遺孀難忘影長女畢業照
我老公遇到車禍當場死咗，仲喺現場，連醫院都冇送！
涉事城巴車頭嚴重損毀。（蔡正邦攝）
稱丈夫生前工時長 全家生活拮据
身心疲累的蘇太指，丈夫平時休息及「埋站」上廁所時，均會爭取時間致電回家與子女閒聊，而丈夫身體一直很健康。只是上班時間長，休息時間相對不足，每日工作十多小時，「我老公天未光就返工，最近都係凌晨四點幾起身返工！」面對丈夫突然離世，蘇太坦言猶如墮入黑暗，她仍不敢告知八旬全身癱瘓、住在老人院的奶奶。
斃命貨車司機遺孀：貨車公司仍未回應
至於斃命貨車司機的妻子林太表示，現時勞工處及社署已派員上門了解，不過丈夫的公司仍未回應。林太指，由於兒子已經長大，家庭暫時沒有經濟壓力，並多謝大家關心；昨日車禍亦造成16人受傷，醫管局發言人表示，截至今午12時，仍有四人留醫，當中一人情況嚴重，三人情況穩定。
西九龍公路兩死車禍 貨車城巴司機斃命
事發在周一（2日）早上十時許，西九龍公路兩死車禍中，一輛城巴與貨車進入西隧前猛烈相撞，城巴司機當場死亡，貨車司機送院後不治。現場消息指，當時貨車因壞車停在左二線，並已召喚拖車。貨車司機下車落貨，其太太留在車內，貨車司機打開尾板落貨時，城巴疑收掣不及直撞上去。當時，貨車尾板如刀般劏開城巴車頭，本來在貨車斗內的貨車司機被撞跌。城巴撞車後，餘勢未了，將貨車司機捲入車底，他送院後證實死亡。而城巴司機亦捲入車底，當場死亡，其雙腳斷開。