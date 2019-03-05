【西九奪命車禍】城巴車長遺癱母、語障子　遺孀哭崩長女帶淚上課

「我仲未見到老公遺體，我好掛住佢呀！」一場奪命車禍，拆散兩個家庭，更奪去顧家的好爸爸！命喪西九龍公路的59歲城巴車長蘇國偉，與妻子及三名年幼子女陰陽永隔，遺下全癱的八旬母親。家庭經濟支柱頓失，蘇太哭聲不斷，她泣訴，家人昨日想到車禍現場被拒，至今仍未見丈夫遺容。讀小六的長女，今日堅持回校，患感冒的她哭着回校，聞者心酸。蘇太續指，丈夫一直身體健康，不過工作時間相對長，普遍清晨時分起身上班，至晚上九時許才回家。

59歲城巴車長蘇國偉當場死亡。（蔡正邦攝）

好爸爸命喪車禍 家庭頓失經濟支柱

「我老公遇到車禍當場死咗，仲喺現場，連醫院都冇送！」魂斷公路的59歲城巴車長蘇國偉，遺下妻子與三名年幼子女，以及八旬全身癱瘓母親，家庭頓失經濟支柱。蘇國偉遺孀指，昨晨約十時接獲城巴公司來電，指其夫於西九龍公路出車禍，當場斃命。蘇太接獲惡耗後，想帶同子女見丈夫「最後一面」被拒，至今仍未見到丈夫遺容一面。

長女全級考第一名 幼子患語言障礙

蘇太稱，他們一家雖不是富有，卻是樂也融融。「爸爸走咗，我哋頭家點算好！」蘇國偉的三名年幼子女，分別為讀小六的長女、二子讀小四，以及年僅四歲有語言障礙的幼子。長女學習成績優惠，更考獲全級第一名，早前長女的小學畢業禮中，一家於校內留影，想不到一場車禍令全家陰陽永隔。話未說畢，有長期心臟問題的蘇太，一度哭至跌坐地面。

患感冒長女今晨喊着回校

今早，患感冒的長女需要上課，雖然校方着她留家休息，不過她仍堅持回校，「她喊住都要返學，阿女唔出聲，我好驚佢唔講嘢！」由於沒有錢帶女兒看醫生，她服用蘇太配的感冒藥，之後哭着回校。生活拮据的蘇太稱，現時就連幫二子補門牙的錢都沒有，「依家唔知點好，我好掛住佢（丈夫）呀！」