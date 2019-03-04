【西九奪命車禍】巴士車頭防撞力弱　維修技工：部份零防撞零保護

周一（4日）發生城巴與貨車相撞造成兩名司機死亡。事件中，貨車因壞車停泊西九龍公路近西隧口，司機打開尾板待援，一小時後城巴駛至，收掣不及猛撼貨車，城巴車頭被「劏開」、嚴重損毀，車長被捲貨車底，當場死亡。城巴工會關注事件，並指自2017年起，因發生多宗城巴嚴重事故，多次向運輸署反映城巴車頭防撞問題，要求加強防撞力以保障車長安全，「有事我哋食晒」，署方均回應指合符歐洲標準。資深巴士維修人員直指，巴士主要由纖維及鋁組成，司機位置「零防撞」。

城巴駕駛座椅及車長捲貨車車底。（蔡正邦攝）

城巴車頭遭貨車尾板「劏開」 車長與駕駛座捲車底

涉事貨車因壞車停泊在西九龍公路近西隧口左二線，司機打開尾板待援，其間城巴駛至收掣不收衝向貨車，尾板直插城巴，將城巴車頭「劏開」，玻璃大銀幕爆裂碎開，車長及駕駛座飛出城巴直捲貨車車底，車長當場死亡。

工會：巴士防撞力弱 遇事故車長首當其衝

城巴職工會理事長許漢傑關注事件，並指工會多次向運輸署提出提升巴士防撞力，但未獲正視。他指出，巴士車頭防撞能力「好低」，工會工程部理事曾看過巴士車架，反映司機位置安全設備單薄，「得個泵把」，發生車禍時，但其他車輛如私家車，車頭與司機位置有三、四呎長，「我哋（車長）就直撞」，過往發生多次巴士車禍，車長不時受傷最為嚴重，「好多時都係我哋食晒！」

工會：促運輸署提升巴士防撞力 多年未獲跟進

他指出，過往多次向運輸署反映，尤其2017年城巴長沙灣道3死車禍後尤其關注，要求促進提高巴士車頭防撞力，但署方未有進行應對工作，署方及公司回應巴士符合歐洲標準。是次意外後，工會將與運輸署及公司商討，檢討現時的標準是否足夠保障車長安全，駕駛座、安全帶及車頭防撞是否能夠提升。

城巴車頭嚴重損毀。（蔡正邦攝）

意外中的巴士車型為亞歷山大丹尼士 E500 12.8 米雙層巴士，車齡為兩年多，最近於 2 月 11 日通過檢驗。

巴士技工：組件主要為纖維及鋁 沒有防撞組件

資深巴工維修人員陳智輝表示，巴士沒有防撞組件，低地台設計，車陣位置低、在泵把後，泵把以上均為纖維，「玻璃纖維同玻璃纖維囉」。舊款巴士由於不銹鋼水箱在車頭，變相有一定防撞能力，現時水箱已改在車尾。因為現時大部份巴士設計為了減輕重量以減少耗油，外殼及車架主要是纖維，內部為鋁，「都係纖維套纖維，冇話金屬頂住，大力一踼就凹」，E500是其中之一。

四方通可降巴士「劏開」機會 猛撞可能夾住車長

他指出，部份巴士有四方通，是次意外中的城巴亦有四方通，四方通垂直在司機位前、車陣至錶板中間位置，用作固定組件，約7、8厘米厚，可起減低巴士被「劏開」作用，意外中或能保護車長雙腿，但猛撞亦可能夾住車長，若連四方通亦沒有，是「零保護」。另外巴士沒有安全氣袋，因為意外中彈出氣袋可能更危險，夾死司機。

據他所知，車廠設計生產後，會進行歐洲測試，巴士引入前或有改動，座位要在本港進行拉力測試，確保符合要求，提供運輸署審批才能投入服務。

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過往發生不少嚴重巴士事故。2018年2月，一輛九巴由馬場開往大埔中心，在大埔公路大埔滘段近大埔尾村翻側，釀成19死63傷；2017年9月，一輛城巴行駛深水埗長沙灣道時，剷上行人路，車頂被簷篷劏開，上層一名女乘客及兩名男途人死亡；2017年1月，一輛城巴於鯉魚門道失控翻側，造成一名女乘客死亡，多人受傷。；2013年6月，一輛新巴於香港仔石排灣道，巴士猛撼前方重型貨車，55歲車長被夾在軚盤及座位之間，重傷不治。