【工業意外】蓮塘口岸地盤電箱爆炸　男電工兩成半皮膚燒傷危殆

該名51歲姓葉男電工於地盤測試電力裝置，其間電箱爆炸。（讀者提供圖片）

測試電力裝置時爆炸 男工人約25%燒傷

今日（7日）早11時許，打鼓嶺蓮塘口岸地盤發生爆炸。事發時，一名51歲姓葉男電工於地盤測試電力裝置，其間電箱爆炸，男工約25%燒傷，包括臉、雙手及雙腳，工友立即報警。男工清醒送院，救護員為其臉進行降溫及處理傷口。警方經初步調查，相信事件無可疑，列作工業意外。其後男事主工友到場了解。受傷男工送院後情況危殆。多名傷者親友包括妻子傍晚到醫院了解及探望傷者，現場消息指傷者無生命危險，但要插喉幫助呼吸，另外手部亦要進行手術減壓避免血管擴張。

勞工處發言人表示，處方已知悉事件並派員到場了解，及就意外展開調查。中電亦有派人員到場調查，發言人指初步調查指意外裝置不屬中電所有，中電供電服務正常。

醫生：需檢查燒傷者呼吸 用室溫及凍水沖洗

早前急症室專科醫生馮顯達接受《香港01》訪問時指，事主一旦被燒傷，需要檢查呼吸是否暢順，如情況嚴重需進行人工呼吸，並且解開事主的衣扣，確保對方氣道暢通。另外，需要幫事主燒傷的地方降溫，包括用室溫及凍水沖洗至少15分鐘。救援人員會根據現場情況，為傷者包紗布或保鮮紙，降低細菌感染的機會。

蓮塘／香園圍口岸料今年建成

據資料顯示，斥資逾337億元的蓮塘／香園圍口岸將於今年建成，該為連接香港及深圳的第七個陸路口岸。據立法會文件顯示，蓮塘／香園圍口岸將會是港深邊界的第七個陸路口岸，設有人車直達設施，市民可利用公共交通服務、私家車或連接口岸的行人隧道直達新口岸，辦理出入境手續後過境。旅檢大樓除了出境和入境兩樓層外，也設有一個公共運輸交匯處，私家車上／落客停車處，以及一個提供415個泊車位的公眾停車場。