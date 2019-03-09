【教師墮樓】重組李東海林老師受壓經過　遭辱罵、寫悔過書逼辭職

本周三淸晨，一聲巨響震驚校園，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師，於校內墮樓身亡。家人趕赴現場，一度控訴校長給林老師很大壓力。香港01記者綜合知情人士的資料，重組林老師工作受壓的情況。消息指，林老師墮樓前一周抱恙，因早前的工作問題，被校長召回校寫悔過書，被人逼她辭職。周二因被辱罵，情緒受困而早退。據知，林老師墮樓當日並無帶寓所門匙及飯盒，回校走上絕路。

墮樓前八日患感冒 被校長召回校「照肺」

上周三（6日）天水圍東華三院李東海小學，任教超過廿年、48歲姓林女教師墮樓身亡。事隔三日，有消息人士向香港01記者透露，林老師墮樓前一星期遭受到工作問題打撃。林老師墮樓前八日，因感冒嚴重失聲，請假三日。至2月28日，羅校長召林老師回校，要求她交代書補津貼事宜。

被強逼交悔過書 否則教席隨時不保

當日早上，林老師被召入校長室訓話，校長斥責她帶學生到澳門處理手法。當時林老師未有為學生出通告，只是填寫手冊。校長要求她寫悔過書，並列明「與校長沒有關係」，着她四日後交悔過書。據知，校長更斥她「專登將事情做差，博下年唔使做呢個位！」林老師離開校長室時，哭成淚人。據了解，該個澳門之旅為東華三院旗下小學的訪澳活動，每間學校有數名學生參與。

消息人士：不甘受辱哭成淚人 林老師墮樓後校長異常冷靜

（資料圖片） 遭校長連翻辱罵 林老師曾透露死念 三月四日，羅校長請假未有回校。至翌日，林老師向校長補交回悔過書。據知，林老師的悔過書未有列明「自己獨自承擔所有責任」的語句，引起校長不滿，並要求她重寫。不甘受辱的林老師，哭成淚人，並向同僚哭訴校長逼她離職。當日，林老師早退回家，離開前她曾説出萌死念的語句。 墮樓當日無帶鎖匙飯盒 校長異常冷靜 三月六日清晨，林老師如常回到學校，那天她沒有帶住所鎖匙及飯盒。她走上校園六樓位置一躍而下。大半生為教學付出的她，於校園結束生命。消息人士透露，事發後不少學生及教職員悲痛不已，而羅校長卻異常冷靜，態度教人心寒。 消息人士：校長不斷針對林老師 林老師墮樓後一日，不少教職員仍傷心不已。事發不足一日半，校長卻向全體老師宣佈：「學校經過兩天（應為一日），大家都可以適應，一切正常運作。」消息人士指，校長的冷酷態度，讓人不寒而慄；他續指，林老師生前熱愛教育，面對高層打壓，亦奮力堅持。想不到，長年累月的針對打壓，慘成林老師的「催命符」。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）