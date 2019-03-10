【教師墮樓】雨中超渡　遺屬同事含淚悼念　董事局無權將校長停職

天水圍李東海小學圖書館主任林老師，周三（6日）在校內墮樓身亡，消息人士揭發林老師生前疑飽受上級壓力，抱着鬱結而逝，引起校內不少教職員的憤慨。東華三院於今（10日）下午安排道士在校內打齋超渡林老師，死者家屬上香躹躬，神情哀傷，而泣訴要為愛女申冤的老父未現身。其後，數十名人士，包括教職員輪流上香拜祭，整個過程歷時一個半小時。 至於今日上午，東華與教職員及死者家屬會面，會後東華指校長會休假。知情人士指東華表現「有誠意」，教職員傾向給予東華時間徹查事件。而死者胞弟亦認為東華做法合理，認為「都要有一個公平審訊畀返佢（校長）。」

三名家屬上前躹躬。(潘安奇攝)

下午2時許，微微細雨中，學校內架起帳篷，道士開壇作法，掛起林老師生前的白衣裳。道士作法、吹號角，死者的三名家屬上前躹躬、上香、燒衣紙，神情哀傷。枱上放置食品、鮮花。上午已到學校的林老師父親未有參與儀式。其後，數十名人士，包括部分教職員輪流上香拜祭，過程歷時約一個半小時。

數十名人士，包括教職員上香。(潘安奇攝)

死者胞弟﹕給校長一個公平審訊

今晨東華三院董事局成員與李東海小學教職員及死者家屬進行兩小時會議。死者林老師的家屬會後亦表示認同東華慎重處理事件，期待獨立調查委員會的調查報告的結果。其胞弟表示，校長休假合理，並指每一個審訊都要公道、公正，「唔係話見到一個死者跳咗樓，佢（校長）就一定有罪，都要有一個公平審訊畀返佢（校長）。」

東華表現「有誠意」 教職員普遍信任

知情人士透露，會議中東華表現「有誠意」，老師們表達訴求時，成員用心聆聽及詳細紀錄。東華亦主動表示校長會休假，並成立獨立調查委員會調查事件，現階段教職員普遍信任東華，並願意給予時間作詳細調查，不過暫未有完成調查的確實時間表。知情人士又指，會上東華未有要求教職員「封口」。

董事局無權將校長停職 有待調查結果出爐

據了解，東華三院董事局沒有權利將校長停職，只可以待獨立調查委員會有調查結果後，了解校長是否在事件中有任何不足之處，方可再作相關安排。現階段東華未能聯絡校長，只有兩名副校長能與她聯絡，而校長現時心情及狀況不適宜處理公務，故明日起休假。

至於在調查結果未得出之前，一直隱身的校長會否重回工作崗位，暫時是未知之數。但獨立調查委會員會會見事件中不同持份者，包括死者家人、老師及校長，校長不可能一直不現身，她必須出席獨立調查委會員的會議，就今次事件作出解釋。