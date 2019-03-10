【教師墮樓】校長隱身5日　死者老父含淚：做老竇想幫個女申冤

天水圍東華三院李東海小學女教師於校內墮樓亡，引起全城關注。家人控訴校長羅婉儀向死者施壓，校長更被爆多次出言辱罵教職員、用人唯親等問題，即使有教師向東華三院總部投訴，也不得其門而入。墮樓事件終喚醒東華高層，今早訪校慰問校內老師。死者父親雨中到達學校，誓為女兒申冤。
死者親友到李東海小學超渡墮斃的林老師。（潘安奇攝）
東華三院為校園內墮樓的林老師安排打齋超渡儀式，數名東華高層包括主席王賢誌、副主席譚鎮國等，早上到達天水圍東華三院李東海小學慰問老師。東華高層及李東海小學老師到達學校時全部不發一言，有教職員在會議室外悲從中來落淚。
現場落下大雨，死者父親在親友陪同下到達校園，被問到校方有否接觸家屬，他表現激動揮手稱：「唔想見校長！」亦指校長沒有接觸過家屬，而明言「做老竇嘅梗係想幫個女伸冤！」
有教職員（中）落淚。（潘安奇攝）
房先生自發獻花向林老師致意。（蔡正邦攝）
死者老父含淚申冤
校園重門深鎖，家長房先生自發前來獻花，將鮮花放於閘外，並鞠躬致意。房先生女兒在該校就讀六年級，有聞女兒提及曾教導中文的林老師「對學生好好」，故前來獻花略表心意「安樂啲」。房先生曾聞女兒說：「校長係自己唔做嘢，想人哋幫佢做嘢嗰啲人」，幸女兒比較開朗，心情沒有受墮樓事件影響。
家長表示死者很關心任圖書館管理員的孫女，聞死訊感痛心。（潘安奇攝）
有到校獻花的家長表示，其就讀四年級的孫女擔任圖書館管理員多年，一定獲任圖書館主任的死者教導，「（死者）好關心（學生），教點樣擺好啲書。」她形容林老師「對小朋友好好」，希望她「早日上天堂，開開心心，唔使再咁勞累。」
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東華三院主席王賢誌到李東海小學慰問教師。（蔡正邦攝）