【奪命車禍】遭輾斃女子任職豪宅地產經紀　主管：相信與工作無關

今晨（11日）大埔吐露港公路發生致命交通意外，一名33歲女子被撞倒及捲入車底，現場證實死亡。密斗貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。死者羅蘊芝（Rachel），於中原地產西半山分行任職地產經紀。據了解，Rachel生前曾向同事透露與家人關係不睦，但未有提過輕生念頭。據悉，羅女並無精神異常。

（網上圖片） 分行主管：吃飯時未見異樣 Rachel為家中長女，與家人居於大埔富亨邨十多年以上。據了解，羅女最近曾向同事透露，與家人關係不快。Rachel任職的分行主管表示，昨晚（10日）意外發生前，與Rachel及數名同事吃飯，之後Rachel與另外兩名同事離開，吃飯時未見對方有異樣，相信事件與「工作壓力」無關。他指，現時與同事平復心情中。據了解，羅雖提及有些家事不開心，但未有提過有輕生之念。Rachel的社交網絡最後更新日子為2月22日，帖文亦未見異樣。