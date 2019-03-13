【南丫島撞船】水警香港仔避風塘尋人　船家：泥鯭艇夫婦沒回航

南丫島東南錨地以南境外水域位置，昨日（12日）早上發生撞船意外，一艘內地運油船撞及一艘漁船，運油船上13人均告安全，惟漁船沉沒，當局持續搜索。據了解，沉沒的船隻為一艘長度約13米的泥鯭艇，船上一對漁民夫婦失蹤。 水警今日（13日）到香港仔避風塘調查。有該處的船家透露，疑失蹤的夫婦每天都會出海，習慣維持數十年，平日中午時間已回航，惟自昨天起不見蹤影。

水警在香港仔避風塘一帶調查。（陳蕾蕾攝） 船家：無理由咁大隻船都見唔到 據了解，失蹤兩人為姓何的一對夫婦，於香港仔駕「泥鯭艇」多年，家族都是漁民，兩人育有一對成年子女，其子身在外國工作。據指涉事的泥鯭艇長約13米，掛有大陸港澳流動牌。事發後，水警及警方今日曾到香港仔避風塘調查事件。 船家彭先生向記者表示，他不清楚哪艘船遇上意外，但他常遇見一對駕泥鯭艇的夫婦，他們年約五、六十歲，很多時由妻子駕船，「呢個鐘數（一點多）就會喺到」，惟自昨日起未見該對夫婦出現。對於是次意外，他認為：「無理由咁大隻船都見唔到，又唔係大霧。」

駁艇船家勝哥則指，香港仔只有一、兩泥鯭艇，他對當中一對夫婦有印象。（陳蕾蕾攝） 夫婦每天凌晨出海早上回航 駁艇船家勝哥則指，香港仔只有一、兩泥鯭艇，他對當中一對夫婦有印象，雙方不時聊天，他會把兩人從香港仔公眾碼頭載往田灣取艇。該對夫婦駕艇最少十多年，其上一代也是漁民，平日約凌晨兩點出海，早上十一時許多回航，然後將泥鯭賣予岸上店舖，他認為出海捕泥鯭的工作很辛苦。雙方對上一次見面是數天前。另一名船家樊先生亦指，該夫婦「做咗三十年都有啦」，平日約三、四時出去，早上八、九時回航，平日中午會回到香港仔。

昨日早上8時44分，南丫島東南錨地以南位置發生撞船意外，意外涉及一艘運油船及漁船。漁船相撞後下沉，運油船曾出動救生筏，三人曾下海救援，一度被以為失蹤，其後證實安全。據了解，意外發生在南丫島以南一至兩公里位置，該處屬境外範圍。

警方、消防及飛行服務隊接報後到場搜索，未有發現漁船及船上人物的蹤影，截至今早未有最新消息。海事處發言人指，昨日約上午8時50分接報，在南丫島對開的香港水域外有一艘漁船與一艘中國籍運油船相撞，正繼續統籌相關部門進行搜救行動。發言人又指，沒有收到油污溢出的報告，而涉事漁船的資料仍待確定。