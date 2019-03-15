【通緝包致金姪女】涉停牌駕駛無第三保　Amina棄保遭通緝

曾酒駕及掌摑警員獲輕判的終審法院非常任法官包致金的姪女Amina Mariam Bokhary，本年1月尾在跑馬地景光街被揭停牌期間駕駛而被警方拘捕。Amina被捕後獲准保釋候查，但須於二月中旬向警方報到，惟Amina並無依時報到，現已被警方通緝。據了解，Amina原定於2月15日報到，但透過律師向警方交代自己身體不適入院，但出院後一直失聯，Amina於昨日（14日）被警方通緝。

本年１月Amina涉停牌駕駛被捕 另揭停牌９年揸大膽車​

今年1月31日晚上九時，港島總區交通部執行及管制組人員於跑馬地景光街巡邏期間，發現Amina駕駛的私家車行車不穩，於是上前截查。警員其後揭發Amina涉嫌停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險。此外，警員翻查資料，更發現Amina於2010年被判停牌後，需接受駕駛改進課程。不過九年間，Amina未有到運輸署上課。換言之，她一直都是無牌駕駛，警方將她拘捕。

42歲的Amina Mariam Bokhary，家勢顯赫，是終審法院非常任法官包致金姪女，父親包志雄是聯交所前理事，舅父是港交所前主席夏佳理。但Amina過去多年，多次因襲警及駕駛問題惹官非，當中以2010年醉駕及襲警一案最為轟動。

九年前醉駕後拒「吹波波」兼摑警

事發於2010年1月27日凌晨，Amina駕駛私家車至跑馬地肇輝台對開，與一輛旅遊巴迎頭相撞。當時警員到場調查，滿身酒氣的Amina拒絕「吹波仔」酒精呼氣測試，她更情激動要求離開，並掌摑高級警員鄧文偉的左邊面。鄧文偉被摑至臉及耳部紅腫，報稱左眼視力模糊。

裁判官輕判12個月感化令惹爭議 律政師提出上訴

Amina事後於法庭承認三罪，包括不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣樣本。同年八月，她被判感化一年、罰款8,000元及停牌一年，及要上駕駛改善課程。輕判引起輿論譁然，律政司提出覆核。但阮偉明堅持維持原判。律政司最後決定提出上訴。