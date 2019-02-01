【包致金姪女被捕】九年前摑警狂爆金句　曾三度襲警獲輕刑惹爭議

曾酒駕及摑警獲輕判的終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，周四晚上在跑馬地涉無牌駕駛被捕。事件揭露她在惹官非後，未有接受強制修習駕駛改進課程，等同無牌駕駛，駕車時沒有第三者保險保障。九年前，Amina酒後駕駛撞車，交通警要求她接受「吹波波」酒精呼氣測試時，她狂爆英文拒合作，「I don’t understand what you say」、「I don’t care I need to leave」、「Don’t touch me」等金句成為一時熱話，她更掌摑高級警員被捕。惟經過刑期覆核及上訴等，Amina只被輕判12個月感化令、罰款8,000元及停牌三年，其間因違反感化令被判監六周，事件引起社會輿論，批評刑罰過輕。

Amina當日掌摑警員，交通警跌坐地下。

I don’t understand what you say. Amina Mariam Bokhary

家世顯赫的印巴裔Amina Mariam Bokhary，是終審法院非常任法官包致金姪女，父親包志雄是聯交所前理事，舅父是港交所前主席夏佳理。據了解，疑涉揸大膽車被捕的42歲Amina，分別在2001年、2008年2010年有三次襲警前科，三次均被輕判感化。其中，2010年一案最為轟動，Amina疑酒後駕駛撞車拒「吹波波」，更當媒體鏡頭前，掌摑阻截她離開的高級警員鄧文偉。

曾禮貌多謝救護員 拒接受「吹波波」測試

當時是2010年1月27日凌晨，Amina一身酒氣，駕駛私家車沿跑馬地司徒拔道上斜，至近肇輝台時越線與旅遊巴迎頭碰撞。救護員到場後，Amina被安排躺上推床，她回應稱﹕「Thank you」，後來她被警員扣押上警車，被要求接受「吹波波」酒精呼氣測試。

I don’t care I need to leave. Okay, okay fine! I need to leave. Amina Mariam Bokhary

以手作勢推開交通警 以英文稱不明白警員的話

當時Amina坐在警車後座，以手作勢推開警員，有警員喝稱﹕「喂！你唔好夾到我伙記呀拿。」但Amina無動於衷，全程以英文回答﹕「I don’t understand what you say.」警員遂以英文再要求她「吹波波」，她無視警員要求﹕「I don’t care I need to leave.」

交通警員再強調她完成測試便可以離開，她續稱﹕「I don’t care I need to leave. Okay, okay fine! I need to leave.」又指﹕「yes yes yes. I’m leaving.」有警員尾隨Amina，她卻喝稱﹕「Don’t touch me!」交通警員鄧文偉其後擋其去路，卻被她一巴摑向面部，她仍不斷高呼﹕「I want to leave.」她被即場扣上手銬拘捕。

Don’t touch me! Amina Mariam Bokhary

當年Amina涉嫌掌摑警員被捕。(電視截圖)

被摑交通警困擾一年 2012年獲頒長期服務

當日被掌摑的高級警員鄧文偉在1987年加入警隊，當年駐守警方港島總區交通部，庭上指他被掌摑送院，醫生診斷指其左眼視力模糊，左臉、左耳輕微紅腫。鄧文偉曾接受訪問，指當日被摑後暈眩蹲下，而被掌摑的影片在網上瘋傳，網民及公眾的反應令他情緒受困。他又曾形容Amina是個「失控人士」，法庭輕判未能彰顯法律公義。他雖然飽受困擾，但當時稱已克服事件，會繼續任職交通警員。翻查資料，他在2012年獲頒「香港警察長期服務獎章──加敘第一勳扣」。

辯方﹕患躁狂抑鬱症並酗酒

Amina於庭上承認襲警、不小心駕駛及沒提供酒精呼氣樣本3項控罪。辯方求情指她在英國大學一級榮譽畢業後，返港生活及工作不如意，而2007年更患躁狂抑鬱症及酗酒。案發當日她受到到酒精及撞車後腦震盪影響，出現不合作的表現。而她的精神科醫生亦指Amina本性不暴力，只是病人，不是壞人。

裁判官輕判12個月感化令惹爭議

裁判官阮偉明判刑時以「被告家境優秀，受過良好教育」，「只是一名病人，並非壞人」為由，輕判12個月感化令、罰款8,000元及停牌一年。輕判引起輿論譁然，律政司提出覆核。但阮偉明堅持維持原判。律政司最後決定提出上訴。

上訴後停牌一年增至三年無加刑

指她違反感化令，裁判官裁定她違反感化令7項條例其中5項，判Amina入獄6周。她被駁回保釋申請，在監牢度過平安夜及迎接2011年。律政司不服判刑太輕，提出刑期覆核，上訴庭最終判Amina 停牌期由一年增加至三年。

Amina事件後修例 醉駕三級制最高停牌五年

Anima酒駕摑警事件發生時，酒後駕駛法例於2008年進行修訂，違例者最高可被判入獄三年、罰款25,000元、記十分違例駕駛記分，及強制修習駕駛改進課程，而違例者首次被定罪會被取消駕駛資格不少於三個月。至2010年12月，即Amina事件約一年後，政府再修例，引進三級遞進刑罰制度，酒精比例超標愈多，停牌期愈長，初犯者的刑期由三個月增至六個月，重犯者，包括在酒類或藥物影響下駕駛以致沒有能力妥當地控制車輛，及不提供呼氣樣本作檢查呼氣測試等，停牌兩年至五年。

根據道路安全議會年報，交通意外中涉及酒後駕駛而被拘捕的司機數目，2010年為214人，而2017年，涉及酒後駕駛的交通意外數字為232宗。而2017年共有948名人士涉嫌酒後駕駛被捕。