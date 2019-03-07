歐陽伯權7月任港鐵主席　回覆《香港01》：冀帶領港鐵更上一層樓

港鐵主席接任人選敲定，由歐陽伯權接替馬時亨，將於7月1日履新，任期為兩年半，直至2021年12月31日；歐陽伯權同時在今日開始獲港鐵董事局委任為非執行董事。 對於接任港鐵主席一職，歐陽伯權以WhatsApp回覆《香港01》查詢表示，能與港鐵董事局、管理層及所有員工共事感到榮幸，冀能帶領港鐵更上一層樓。惟被問及有否信心處理沙中線工程問題一事，則未有正面回應，僅指期望接管港鐵業務後再作評論。

歐陽伯權於7月1日起將接任港鐵主席一職，任期為兩年半，直至2021年12月31日。（資料圖片）

政府今日(7日)宣布委任歐陽伯權為港鐵主席，由7月1日起生效，屆時將同時出任企業責任委員會主席、提名委員會成員以及薪酬委員會成員。

歐陽伯權以WhatsApp回覆《香港01》查詢指，能與港鐵董事局、管理層及所有員工共事感到榮幸，冀能帶領港鐵更上一層樓。同時，他亦透過港鐵新聞稿表示，很榮幸獲委任為港鐵主席，又認為主席一職充滿挑戰，惟會與港鐵董事局、公司管理團隊以每一位員工共同努力，為社會提供最佳服務。



馬時亨則恭賀歐陽伯權獲委任為新主席，並祝願其新工作一切順利，又相信在歐陽伯權的領導下，港鐵必定會再創高峰。

歐陽伯權(右一)亦曾擔任香港專營巴士服務獨立檢討委員會的成員。(政府新聞處)

歐陽伯權現為嶺南大學校董會主席、獨立監察警方處理投訴委員會觀察員計劃的觀察員，以及證券及期貨事務監察委員會轄下投資者及理財教育委員會管治委員會成員。同時，他在加拿大及香港保險業擁有超過四十年經驗，曾任《財富》世界500強企業之一的美國信安金融集團亞洲區主席，亦是香港公益金投資小組委員會成員、小寶慈善基金(惜食堂)董事局成員及賽馬會「e健樂」電子健康管理計劃召集人。

歐陽伯權生是香港英華書院的畢業生，持有加拿大滑鐵盧大學環境研究(城市與區域規劃)學士學位。於2013年獲香港城市大學頒授榮譽院士銜，並於2018年獲委任為太平紳士。

歐陽伯權於2015年在任嶺大校董會主席時，曾被嶺大學生會因不滿時任特首梁振英委任部分人士出任嶺大校董，被數十名學生趁校董會召開會議前圍堵，歐陽伯權最終與部分校董成員席地而坐，與學生公開對話。

歐陽伯權被問及有否信心處理沙中線工程問題一事，惟未有正面回答。（資料圖片）

至於現任主席馬時亨的任期則在6月30日屆滿，並同時退任董事局成員、企業責任委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。港鐵感謝馬時亨自2013年7月加入董事局以來，對董事局及公司作出重大貢獻，又指馬時亨於2016年1月1日出任主席，在香港及海外拓展業務取我多項成果，包括創辦港鐵學院及成功交付與開通觀塘線延線及南港島線。

馬時亨：能大致達成董事局訂立目標感自豪

馬時亨表示，至今仍有少於4個月時間，便會將職務交棒予歐陽伯權，對於能夠在港鐵迅速擴展期間擔任主席是最具滿足感的任務之一，且能大致達成董事局訂立的目標感自豪。運輸及房屋局局長陳帆亦發新聞稿表示，感謝馬時亨多年來於港鐵董事局的貢獻，又期許新主席履新後，能強化港鐵的企業管治，帶領其穩步發展，以及持續提升安全及服務質素，加強與政府及市民溝通，以回應社會期望。