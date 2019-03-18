【港鐵撞車・交通直撃】金鐘站未見擠塞　隧巴乘客：比平時多廿倍

港鐵列車測試新信號系統期間近中環站兩列列車相撞，荃灣綫金鐘至中環服務全日暫停。早上繁忙時間金鐘站人流未見擠湧，反而紅磡過海隧道十分繁忙，有慣常乘搭隧巴的市民表示：「（乘客）比平時多20倍。」金鐘站現場有警察巡邏，港鐵職員站在樓梯口指示乘客如何乘車到達中環。

金鐘站

+ 4 + 3 + 2

據記者觀察，港島線往堅尼地城列車每半分鐘一班；月台未見擠擁，荃灣線來往金鐘至荃灣維持三分半鐘一班。現場有警察巡邏，港鐵職員站在樓梯口指示乘客如何乘車到達中環。

李先生得知事故提早出門。（陳永武攝） 前往香港大學站的李先生得知事故後提早出門10至20分鐘，但列車「埋站」時間較平日長。對於港鐵屢生事故，李先生笑言港鐵「半價」補償市民。 鄭先生則認為港鐵安排「唔錯咖啦算」，但行程中站與站之間經常有「前面列車尚未開出」的訊息，導致列車「成日停喺度」延誤行程。在金鐘站乘港島線往堅尼地城的陳小姐，由長沙灣出發，欲前往中環方向。陳小姐指，今日乘車時間比平日長了10至15分鐘，車廂比平日擠逼，「好多人，係咁逼上嚟」。

周小姐由九龍塘前往上環，她指車程比平日長了三分鐘。她表示，金鐘站本來亦是轉車站，人流一向較多，事發後站內有指示，而指示清晰度「OK（可接受）」。對於乘車安全，她表示「都擔心」，因港鐵並非第一次因訊號問題發生事故，今早乘車時，她亦感到「架車比平時窒咗」，抵達金鐘站前「窒咗幾次」。

紅磡過海隧道

+ 5 + 4 + 3

大批市民得知港鐵意外後改乘過海巴士，紅磡巴士站大排長龍，人龍伸延至行人天橋，及至9點左右才開始消散。

方先生指平日由大埔出銅鑼灣均會搭隧巴，今日排隊人數比明顯比平日多。（陳蕾蕾攝） 方先生指平日由大埔出銅鑼灣上班均會搭隧巴，今日排隊人數比明顯比平日多。他表示平時由紅磡站至銅鑼灣大概15分鐘，今天早上看到朋友轉發港鐵壞車新聞，已預計需要較多時間，對於港鐵出事不表驚訝：「成日都出事架啦。」



由天水圍經紅隧往灣仔上班的張生則指，平時乘搭101號過海巴士排隊約15個人，今日排隊人數是20倍以上「打曬蛇餅」。他指平日上班一句鐘左右，今日有預早出門預計需時一個半小時，覺得港鐵應該星期六日才測試系統。

任職酒店業的王小姐平時乘港鐵往中環上班，得知事故後轉乘過海巴士，今日已提早半小時出門。她認為港鐵故障頻生應該「認真去做好啲工作」，避免在上班時間令事故重複出現，因為會有好多市民受影響，帶來不便。



運輸署於上午9時17分宣佈因車多關係，觀塘繞道往東區海底隧道方向的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。運輸署上午7時52分宣佈，荃灣綫服務更改中環站往返金鐘站暫停服務，往來金鐘站至中環站的乘客請改用港島綫 。金鐘站往返荃灣站列車每3.5分鐘一班，呼籲市民考慮使用其他交通工具或利用港鐵網絡的其他綫路。