【體育堂猝死】中四仔患心臟病踱步猝死　母痛哭﹕學校知不可運動

19歲中四男學生肖葉濤，今晨在城門谷運動場外上體育堂踱步期間，不消數分鐘突感不適暈倒，送院搶救不治。濤仔去年曾在學校內暈倒，經醫生診斷後證實心臟有問題，需服食大量藥物，且不可做劇烈運動。其母親痛哭失聲指校方知悉情況，雙方簽聲明書，不用兒子上體育堂，「學校明知道我兒子去年在學校發生（暈倒），不能劇烈運動和上體育課，我已再三囑咐了！」家人引述同學指，死者當時沒有跑步，僅走了兩至三圈，詎料仍無法阻止悲劇發生。

濤仔母親捂着胸口，嚎啕大哭。(林振華攝)

猝死的19歲中四男學生肖葉濤。(家人提供) 兩年前來港 勤奮讀書獲學校嘉許 猝死的19歲中四男學生肖葉濤，與母親、繼父及八歲胞妹同住於荃灣川龍街一唐樓的150呎劏房單位。一家四口為新移民，祖籍福建，後父任職地盤散工。早於2014年，濤仔與姓林母親已取得單程證來港，惟當時濤仔未能覓得學校，母子兩人回到福州生活。2017年他們再回香港，濤仔入讀路德會呂明才中學中三，起初因學業追不上，全班排名39而留班，重讀中三後力爭上游，成績明顯躍進，排名第8，獲學校頒發「全班學業最佳進步獎」，今年升讀中四。

濤仔生前勤奮向學，獲學校頌發不少嘉許狀。(家人提供)

校長﹕於一般正常上運動課沒問題

「他才19歲呀！」濤仔母親捂着胸口，嚎啕大哭，兒子上午精神地走出家門，數小時後她只能見到毫無生氣的遺體。她力數學校不是，直指事件本來可以避免。

校長馬玉娟今午接受香港01訪問時，指老師於恆常體育課會觀查同學身體狀況，該名男學生於一般正常上運動課並無問題。校長又曾稱死者喜愛運動。惟濤仔母親卻反駁校長的說法。

母親﹕學校明知兒子不能運動

她憶述，2018年6月22日，兒子在學校內無故暈倒，被送往仁濟醫院檢查，住院七天後，醫生指他心臟有問題，但問題不大，開了一大堆藥物給兒子，並要定時覆診，當時醫生提醒他不可以做劇烈運動，而兒子有時走斜坡也要休息，平日也很乖巧不會做運動。她續指，雖然醫生未有發出證明書，但她已將覆診文件交予校方，雙方亦簽了聲明書指兒子不可以上體育堂，「學校明知道我兒子去年在學校發生（暈倒），不能劇烈運動和上體育課，都不能夠跑，我已經再三囑咐了！」詎料兒子最終竟在體育堂中猝死。

校長馬玉娟今午接受香港01訪問時，指死者於一般正常上運動課並無問題。(魯嘉裕攝)

母﹕校方未有即時聯絡家人

今晨10時22分，校方報案指濤仔在城門谷運動場外暈倒。濤仔母親聲稱至上午10時43分才接獲校方通知，「兒子在醫院搶救，沒了。」她質問校方為何未有即時致電通知家人，當時校方反指多次致電家長卻無人接聽，惟根據電話紀錄並無任何「未接來電」。校方其後又解釋指老師登上救護車時未有攜帶手機，「我說那個球場旁邊都是人呀！你第一時間通知他媽咪都不行嗎？」濤仔母親痛哭指，第一個收到的消息，便是愛兒離世，趕到醫院後只見其遺體。