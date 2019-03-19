【體育堂猝死】學校校網換黑白色　校長：已交警方處理不宜評論

昨早（18日）一名中四男學生上體育課期間暈倒，送院搶救後證實不治。今早該名男學生所屬的路德會呂明才中學，其校網已轉為黑白色，學校亦發新聞稿交代事件，指已啟動「危機處理小組」處理事件。猝死男生的母親昨接受訪問時表示，其子因心臟有問題，已與校方簽聲明書，其子不用上體育課，該校校長今早回應時指，案件現已交由警方處理，不宜評論。

學校網頁轉黑白 校方發新聞稿交代

昨早一名19歲中四男學生於城門谷運動場踱步時暈倒昏迷，送院後證實不治。該名肖姓男學生為路德會呂明才中學學生，今日學校網頁已轉為黑白色，以悼念肖同學的離世；學校亦於昨日發佈新聞稿，指昨早約十時肖同學上體育課期間感到不適，體育老師已即時進行急救，並報警求助，救護車將肖同學送院搶救後終證實不治。校方表示亦隨即向其家人慰唁，並指全校師生均對事件感到難過，「危機處理小組」亦已透過校長將不幸事件通知學生，並已發出家長信通知學生家長。新聞稿中又指，現在事件交由警方進行調查，校方不宜在此階段作任何揣測或發表意見。

校長指案年已交警方處理不宜評論。（資料圖片／魯嘉裕攝） 簽紙證不需上體育堂 校長：已交警方處理不宜評論 肖同學母親昨日表示，兒子去年曾於校內暈倒，經診斷後證明心臟有問題，不可做劇烈運動，並指校方得悉情況，雙方已簽聲明書，其子不用上體育堂，惟肖同學昨日於上體育堂期間猝死。記者向馬玉娟校長查詢情況時，對方指現時案件已交由警方調查，不便評論，又表示現時校方主要處理學生情緒，校方事後已向同學提供輔導堂，今早亦會進行輔導堂疏導情緒。

運體堂暈倒後猝死 母再三囑咐不能上體育課

昨早（18日）10時，為路德會呂明才中學中四男學生肖葉濤，於城門谷運動場外上體育堂踱步期間，不消數分鐘突感不適暈倒，老稍立即為其進行急救及報警，惟送院搶救後終返魂乏術。其母昨接受訪問時表示，濤仔去年曾於學校內暈倒，經診斷後證實心臟有問題，需服食大量藥物，不可做劇烈運動，又指校方知悉情況，雙方已簽聲明書不用兒子上體育堂，直斥「學校明知道我兒子去年在學校發生（暈倒），不能劇烈運動和上體育課，我已再三囑咐了！」