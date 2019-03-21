【郭炳江出獄】最想返屋企　家人準備蛋撻　座駕直駛深水灣道大宅

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捲入許仕仁貪污案的新鴻基地產前聯席主席郭炳江刑滿出獄，直言「最想返屋企！」亦表示希望拜祭去年10月逝世的長兄郭炳湘。郭炳江座駕隨即駛到郭氏家族持有的深水灣道61至63號雙號屋。
郭炳江出獄後向傳媒表示「最想返屋企！」，第一件事與妻子梁潔芹相擁，向她道歉。他指已預訂點心，兒女亦準備了蛋撻、菠蘿包及奶茶等食品。被問及會否拜祭兄長郭炳湘，他則指今日將到訪母親郭老太家拜祭兄長。上午9時50分，郭炳江座駕駛至郭氏家族持有的深水灣道61至63號雙號屋。
翻查資料，深水灣道61至63號雙號屋由新地郭氏家族持有，實用面積2,882平方呎，2015年曾以市價17.8萬元放租。
郭炳江出獄後到深水灣道家族持有物業休息。（張美華攝）
郭炳江因捲入許仕仁貪污案，涉串謀公職人員行為失當罪罪成，被判監禁5年。許仕仁被指在2005年上任政務司長前後，從新地高層收取850萬元及1,118萬元、免租金租住禮頓山豪宅等利益。4名被告於2014年12月被高院裁定串謀公職人員行為失當和串謀向公職人員提供利益等罪名成立，許仕仁被判監7年6個月、陳鉅源判監6年、郭炳江和關各雄生判監5年。法庭判處郭炳江取消董事資格5年，郭炳江兒子郭基煇2月在在業績會上，透露父親出獄後會休養身體「做下慈善嘢，熱心於教會嘢」。