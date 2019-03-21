【郭炳江出獄】最想返屋企　家人準備蛋撻　座駕直駛深水灣道大宅

捲入許仕仁貪污案的新鴻基地產前聯席主席郭炳江刑滿出獄，直言「最想返屋企！」亦表示希望拜祭去年10月逝世的長兄郭炳湘。郭炳江座駕隨即駛到郭氏家族持有的深水灣道61至63號雙號屋。

郭炳江出獄後向傳媒表示「最想返屋企！」，第一件事與妻子梁潔芹相擁，向她道歉。他指已預訂點心，兒女亦準備了蛋撻、菠蘿包及奶茶等食品。被問及會否拜祭兄長郭炳湘，他則指今日將到訪母親郭老太家拜祭兄長。上午9時50分，郭炳江座駕駛至郭氏家族持有的深水灣道61至63號雙號屋。

翻查資料，深水灣道61至63號雙號屋由新地郭氏家族持有，實用面積2,882平方呎，2015年曾以市價17.8萬元放租。