【郭炳江出獄】刑滿出獄　7年官非結束　郭炳江告誡年輕人要守法

因涉及許仕仁貪污案入獄5年的新地前聯席主席郭炳江今日（21日）刑滿出獄。法庭早前已下令郭炳江在未來五年不得出任公司董事，他於今早9時25分步出赤柱監獄，隨即與子女郭基煇、郭曉妍和胞弟郭炳聯相擁，並發表出獄感言。他向在外等候的傳媒表示，在獄中有不少情緒，包括自疚及失望，也會問自己「點解會搞成咁？」並告誡年輕人，要守法律，因為「一入監獄會好後悔」，千萬不要胡亂做衝動的事情。

郭炳江（左二）因捲入許仕仁貪污案，涉串謀公職人員行為失當罪罪成，在2014年被判監禁5年，今日刑滿出獄。（張浩維攝）

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逾半百傳媒於赤柱監獄外等候，現場有十多名便衣警員維持秩序。郭炳江兒子郭基煇和女兒郭曉妍先於8時54分到達監獄外，郭基煇表示已預備菠蘿包和凍奶茶等候迎接父親郭炳江出獄。兩人又於8時57分乘坐私家車離開，並於9時20分重返赤柱監獄外；而郭炳江胞弟郭炳聯亦於9時22分抵達赤柱監獄外，一同迎接郭炳江出獄。

上午近9時半，一頭白髮、戴黑框眼鏡、身穿西裝的郭炳江先乘坐高爾夫球車，再步出赤柱監獄，即與一對子女及胞弟郭炳聯擁抱。他表示，心情好特別及興奮，昨晚也不能入睡，也感謝神及主耶穌陪伴其獄中的日子，令他在獄中感受到平安。其後，他也感謝家人的支持，也感謝女兒經常寫信鼓勵他及交代孫兒近況。

郭炳江分享指，在獄中有不少情緒，包括自疚及失望，也會問自己「點解會搞成咁？」，日子並不容易過，並告誡年輕人，「要受法律，唔好亂做嘢，一入監獄會好後悔，千祈唔好做衝動嘅嘢」。

「最想回家攬住老婆」

重返社會，他表示出獄後已預訂餐廳「飲茶」，郭基煇更指已為父親預備蛋撻和凍咖啡慶祝。他期待回家後能立即與妻子梁潔芹相擁，又表示會向她道歉。

有記者問及會否拜祭兄長郭炳湘，他則指今日將會到訪母親郭老太家，亦會拜祭兄長。郭炳江希望用9個月時間，重新適應現今市場最新變化，並到世界各地，了解如何使用科技營商，坦言「好多嘢要學」。

郭炳江於9時36分步上私家車離開。另外，於2014年12月底被判囚7年半的許仕仁，據《監獄規則》，若在囚人士在獄中行為良好，便可獲減刑3分之1，故料許仕仁最快可於今年年底出獄。

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郭炳江所涉及的新地案轟動香港政商界。廉政公署在2012年拘捕前政務司司長許仕仁、郭炳江及其弟郭炳聯、以及時任新地執董陳鉅源、港交所前高級副總裁關雄生一共五人。控罪指許仕仁在出任政務司司長前後，迂迴地從新地高層獲取850萬元及1,118萬元，及免租金入住禮頓山豪宅等利益。郭炳江罪成入獄五年，後獲准保釋等候向終審法院上訴裁決結果，惟2017年中終院維持原判，郭炳江隨即再入獄。由於在獄中表現良好，按例獲扣減三分一刑期，今日刑滿出獄。