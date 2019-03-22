【港鐵撞車】網傳$100超市券作獎勵　港鐵：有不同的員工獎勵計劃

港鐵兩部列車在測試信號系統期間碰撞，工程人員經歷逾48小時搶修，終能回復正常服務。港鐵職員辛勞工作獲得公眾掌聲，但近日流傳港鐵向超時工作職員補水外，僅發放100元的超市禮券聊表心意。兩大工會希望港鐵公司以獎勵認同員工付出，建議發出感謝狀。

社交網站群組MTR Service Update表示港鐵撞車事故後，辛勞搶修的職員獲計算10小時超時工作，另外收到100港元超級市場現金券，沒有補假（MTR Service Update）

社交網站群組MTR Service Update在限時動態上載一段消息，表示港鐵撞車事故後，辛勞搶修的職員獲計算10小時超時工作，另外收到100港元超級市場現金券，沒有補假。香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁未聞公司相關決定，認為「（消息）可能都係傳」。他表示，去年9月16日超強颱風「山竹」襲港時，維修組等工程人員通勤清理路障，公司也是以超市禮券作補償。他指雖然「有補水冇補假，有補假冇補水」是企業一般做法，但同事辛勤工作，都希望得到公司獎勵及認同。

香港鐵路工會聯合會致函港鐵行政總裁梁國權，指前線員工「不分彼此，通宵達旦超時工作」，損毀列車預期提早移離事故現場，與一眾消防員齊心協力的結果，要求港鐵向參與清理及支援事故現場的同事頒發慰勞狀和犒賞，以鼓勵員工，提振士氣。工會又指未來面對更換新系統的龐大工程，全體員工必將迎接更加巨大的挑戰與壓力，呼籲港鐵主動體恤關心員工，增撥資源、改善待遇，為員工提供安心放心的工作平台，使員工能繼續為市民提供優質服務。

港鐵：超時工作津貼或補假安排按既定政策處理

港鐵發言人回應指，非常感謝同事在是次荃灣綫事故的努力，讓列車服務得以盡快恢復。事實上，港鐵一直有不同的員工獎勵計劃，以肯定及嘉許同事值得讚揚的行為。至於超時工作的津貼或補假安排，有既定政策處理。至於香港鐵路工會聯合會的信件，已轉交至相關部門考慮。