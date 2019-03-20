【港鐵撞車】列車服務停兩日　政府指港鐵須罰款　金額多寡未交代

港鐵前日（18日）凌晨測試新信號系統期間，發生通車40年來首宗列車相撞嚴重事故，導致荃灣線金鐘站至中環站服務暫停，至今早才恢復服務。運輸及房屋局今日(20日)傍晚回應查詢時表示，受今次事故影響，荃灣線來往中環站與金鐘站的列車服務暫停了兩日（18日及19日），港鐵需要按機制被罰款，但局方未有透露罰款金額及計算方法，僅指政府會與港鐵嚴肅跟進罰款問題。

陳帆表示，制定罰款機制之時相信無考慮今次事故特殊情況，但會找出合理的處理方法。(梁鵬威攝)

陳帆：制定機制時無考慮今次情況

根據票價調整機制內「服務表現安排」，港鐵發生31分鐘或以上因機件故障或人為因素導致的服務延誤事故，即會被罰款，款項將透過車費優惠回饋乘客。延誤時間愈長，罰款金額愈多，是次事故令荃灣線部分服務暫停兩日，若按時數計算，按理罰款應達上限2,500萬元。



不過，今次情況比較特殊，由於事故導致荃灣線一個站無法運作，但同時沿線其他車站都能運行如常，運輸及房屋局局長陳帆今早在立法會被問到只處理延誤的罰款機制，會否因而不適用於是次事故，陳帆表示，制定機制之時相信無考慮今次特殊情況，但會找出合理的處理方法。



運房局及後回覆查詢時明確表示，受今次事故影響，荃灣線來往中環站與金鐘站的列車服務暫停了兩日（18日及19日），港鐵會按機制被罰款，但未有透露罰款金額及計算方式，僅指會與港鐵嚴肅跟進罰款的問題。局方又指，現階段政府部門及港鐵最重要的工作，是抓緊時間詳細調查事故。港鐵則指會按機制處理。

▼圖解港鐵撞車意外▼