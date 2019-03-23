【洩漏氣體】歌舞廳老闆為民建聯骨幹　兩傷者入高壓氧艙治療

尖沙咀懷舊歌舞廳發生集體暈倒事故，疑在會所的抽風系統損壞的情況下煮食，導致場地積聚一氧化碳。涉事歌舞廳為「百樂會懷舊歌舞」，記者今早重返現場，會所內部一片凌亂，昨晚晚宴的食品仍留在餐桌上。歌舞廳由民建聯中西區支部副主席林炳勳持有，會所定期舉辦不同舞班供會員參加。目前仍有18人留醫，全部情況穩定。8男10女的留醫傷者中，兩名男傷者轉往東區醫院接受高壓氧艙治療，因這兩人的一氧化碳中毒情況較為嚴重。

涉事娛樂場所名為「百樂會懷舊歌舞」，持有合格證明書會所。歌舞廳開業近四年，2015年7月林炳勳接手經營此歌舞廳。林炳勳身兼多職，自2009年起出任民建聯中西區支部副主席，曾經出任中環及半山分區委員會及中西區撲滅罪行委員會成員，還持有八間公司涉獵保險及護衛行業，包括德保護衛有限公司、軍事遺蹟保育團有限公司及中區街坊福利會有限公司等。

餐桌上留有昨晚晚宴的食物。(賴雯心攝) 「內部裝修」 休業三天 記者今早到訪「百樂會懷舊歌舞」，歌舞廳大門貼上「因內部裝修，休業三天」的公告，舞廳一片凌亂，餐桌上留有昨晚晚宴的食物。會所職員未有回應事件，僅關燈著記者離開。

會所營業時間為早上10時至晚上11時半，分早舞、茶舞及晚舞三個時段，收費由60元至200元不等，亦提供包場服務，幾乎每個星期六都有人包場。另外，會所只招待會員，定期舉辦不同集體舞班供會員參加。據「百樂會懷舊歌舞」Facebook專頁顯示，歌舞廳曾於2016年更換木地板，2017年大規摸更換室內冷氣；有食客留言指林炳勳掌舵百樂會後，食物更美味。

壞抽氣照煮食 一氧化碳積聚

周五（22日），尖沙咀懷舊歌舞廳發生罕見的集體暈倒事故，32人疑吸入不明氣體送院。經調查後發現，是因為有人於抽風系統損壞下，依然照常煮食，令場地積聚一氧化碳肇禍。直至今午，仍有18人留醫，全部情況穩定。8男10女的留醫傷者中，兩名男傷者轉往東區醫院接受高壓氧艙治療，因這兩人的一氧化碳中毒情況較為嚴重，其也的傷者分別在明愛、廣華、伊利沙伯醫院留醫。

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翻查資料，東區醫院的高壓氧治療中心，在去年九月正式啟用，可對一氧化碳中毒、減壓症、糖尿病等慢性病患者，提供純氧。中心可同時為八位慢性病患者及兩名重症病人提供治療。高壓氧治療艙分主艙、進入艙及重症治療艙，提供100%氧氣治療。主艙主要為危急的個案進行治療，重症治療艙則為深切治療科病人提供服務。