【郭子豪醉駕】參演跳躍生命線TVB男藝員　疑涉醉駕於尖沙咀被捕

去年在TVB台慶劇《跳躍生命線》中，飾演救護員「六號」一角的藝員郭子豪，捲入醉駕風波。據報，有人在尖沙咀駕駛私家車時遇到警察路障，被截停要求進行酒精呼氣測試時，錄得約50度，較法定上限超標約一倍，隨即被捕。由於報稱不適，被捕人由救護車送院，發現急症室外有記者守候時，即拉低帽遮面。經治理後被捕人已出院及獲准保釋。

● 遇路障「吹爆波」 超標逾1倍

凌晨零時許，警方在尖沙咀區設置路障，以打擊酒後駕駛行為。至凌晨零時半左右，一輛掛有自訂車牌的私家車，駛至梳士巴利道路障時，被警方截查及進行酒精呼氣測試，司機即場「吹爆波」被警方拘捕。據知，有人吹波仔時錄得約50度，較法定上限22度(每100毫升呼氣內含22微克酒精)超標逾倍。

● 送院全程戴口罩Cap帽「頭耷耷」

由於涉事司機感不適，警方事後召救護員到場，將被捕男子送院治理。該名司機抵院時，戴上鴨嘴帽、口罩，遇見記者拍攝即低著頭並拉低帽遮面；至於涉事私家車，則迅速被一名自稱被捕男子的朋友駕走。

郭子豪去年在《跳躍生命線》一劇演救護員大獲好評。(郭子豪IG圖片) ● 郭子豪「高富帥」 為首位A&F華人模特 消息稱，被捕的男司機為無線電視藝員郭子豪。郭洋名Arnold，1991年出生，在英國留學，修讀機械工程系。他可謂多才多藝，而且大隻有型，常在自己的IG大show肌肉。2012年返港後，擔任美國服裝名牌A&F的「御用男模」，成為第一名華人獲邀任此職。除當模特兒之外，亦有任職私人健身教練、開設獨立製作公司拍「微電影」、廣告等。 ● 加入TVB五年 憑《跳躍生命線》聞名 他於2014年加入TVB，修讀藝員訓練班，隨後成為合約藝員，最初只演出一些無名角色。他在2017年無線劇集《親親我好媽》中，飾演連國佳（Hugo）而為人所知；直至去年無線台慶劇《跳躍生命線》中，飾演救護員陸昊然（六號）一角而廣為觀眾所認識，同時其演技亦獲得網民的好評。此外他亦有參演《棟仁的時光》、《三個女人一個因》等劇集。 ● 首位健美比賽奪冠藝人 2018年，他參加《2018 PCA PRO 及香港健美及運動體適能錦標賽》，奪得「第一屆華南地區男子運動模特組別冠軍」，成為首個在健美比賽中獲取冠軍的香港藝人。

被捕男子送院時將帽拉低遮面。(賴南秋攝)

警方表示，警方於尖沙咀麼地道及梳士巴利道交界一帶，進行打擊酒後駕駛行動，向駕駛人士進行隨機呼氣測試時，一名27歲姓郭男司機，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，已獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。被捕男子表示不適，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

郭子豪於2018年參右健美比賽奪冠。(郭子豪IG圖片)

梁漢文於去年涉醉駕被捕。(資料圖片) 本港偶而發生涉及藝人的酒後駕駛案件。較近期的包括去年1月23日凌晨1時許，歌手梁漢文駕駛平治房車，沿港島半山羅便臣道行駛，途至近花園台一個彎位時，突然失控撞向左邊鐵欄，掃毀約4米鐵欄後始停下。房車內的安全氣袋彈出、左邊車頭嚴重損毀。梁並無受傷，惟未能通過酒精呼氣測試，吹波仔更錄得100度，涉嫌「酒後駕駛」被捕。梁被法庭判罰160小時社會服務令、停牌2年及須參加駕駛改進課程，同時罰款1,500元。 去年2月20日早上，藝人李璨琛駕駛私家車駛經太子道東時遇交警截查，即場「吹波波」鑤得58度，事後他亦承認一項「酒後駕駛」罪，被判罰120小時社會服務令及停牌12個月。 2011年11月10日凌晨約4時，曾參演《李小龍傳》及《歲月神偷》的藝人李治廷，在新蒲崗駕駛私家車時不穩定，被警員在清水灣道8號對面截獲，滿身酒氣，吹波仔讀數為32度，當場被捕，隨後被判罰款6,000元及停牌半年，並須參加駕駛改進課程。 「草蜢」成員蔡一傑於2011年5月1月上午7時許，駕駛跑車沿薄扶林沙宣道上斜，突然鏟上行人路，撞毀鐵欄、郵筒及消防街井。跑車衝前200米，越過行車線猛撼防撞欄再彈回原本的行車線始停下。蔡在現場吹波仔錄得82度，兩小時後返警署吹大機，亦得66度，被控以酒駕。蔡一傑被判接受社會服務令160小時，罰款1.2萬元及停牌2年，停牌期完結前須自費參與駕駛改進課程。