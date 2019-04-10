【醫生偷拍狂】常用三罪限控公眾地方偷拍　大狀：或未能應用醫院

一名24歲公立醫院男實習醫生疑涉偷拍男護士、男病人及男醫生下體祼照被捕，過程包括於醫院實習時，於為男病人檢查時觸摸其下體及偷拍。事件再次揭示偷拍案檢控隱憂，於「不誠實取用電腦」罪停用於偷拍案檢控後，另外常用三罪均只適用於公眾地方發生偷拍案，而是次案發於公立醫院，有大律師指視乎案發範圍及當時情況，如屬私人地方範圍發生，擔心三罪未必能於本案應用。 不過，除常用三罪，法例中《醫院管理局附例》禁止於公營醫院內作出某些行為，其中包括未經醫院內病人同意，拍攝照片、影片或錄像影片，把其容貌勾劃出來，違反可處罰款2,000元及監禁3個月。

姓林實習醫生涉嫌在瑪麗醫院護士宿舍偷拍。（余睿菁攝）

「不誠實取用電腦」案敗訴 另外三罪只適用公眾地方

終審法院早前就協和小學教師偷拍試題被控「不誠實取用電腦」案，裁定律政司終極敗訴，控罪過往被沿用於偷拍案件，亦因判決而停用，警方現時於公眾地方發生的偷拍案改為以另外三條罪名取代，即「遊蕩」、「公眾地方內擾亂秩序行為」、「破壞公眾體統」，惟三條罪名均只適用於公眾地方發生的案件，如於私人地方發生的偷拍案，目前未有法例涵蓋，消息指警方正循不同的方案研究可行的法例，法律改革委員會曾研究新增包括特定的窺淫罪，令性罪行條例涵蓋範圍更闊。

大律師：三罪未必能於本案應用

大律師陸偉雄指，對於是次案件而言，過往警方常沿用於偷拍案件的三條控罪，擔心未必能於本案應用，因為三罪均要求發生於公眾地方，例如公園、百貨公司等公眾可自由出入的地方。惟陸解釋指對醫院是否屬於公眾地方有保留，「如果係病房，進入都需要護士批准」，陸又指醫院內有劃分不同地方，例如私人病房已不算作公眾地方，另外如普通病房病床，於拉上布簾後理論上不准他人進入，或已不能當作公眾地方，因此案件要視乎警方清楚調查，案中偷拍照片發生於何時及何地，判決是否屬於公眾地方。

醫管局附例禁偷拍 大狀：刑罰輕得多

另外除常用三罪，法例中《醫院管理局附例》禁止於公營醫院內作出某些行為，其中包括未經醫院內病人同意，拍攝照片、影片或錄像影片，把其容貌勾劃出來，違反可處罰款2,000元及監禁3個月。

對於《醫院管理局附例》禁止未經醫院病人同意下拍攝照片、影片或錄像影片的行為，陸偉雄指如以有關附例於今年案件作檢控相信應無問題，但直言附例對比「遊蕩罪」、「公眾地方擾亂秩序罪」及「破壞公眾體統罪」等主體條例是「兩碼子事」，例如上述三罪經定罪後可監禁數以年計的刑罰，但附例的監禁刑罰為監禁3個月，而且如果初犯未必會即時判處最高刑罰，另外違反附例有機會無需留案底，因此其刑罰及影響均比過往沿用的三罪輕得多。

↓偷拍檢控常用三罪

「遊蕩」罪： 若偷拍者是在公眾地方的範圍徘徊，於流連期間場等待獵物的出現，伺機犯案，一般會控告遊蕩罪，最高刑罰為2年。

「公眾地方行為不檢」罪： 偷拍者趁機偷拍，而事主知悉被偷拍，甚至現場其他人都知道，導致事主受驚，破壞社會安寧，警方可控告「公眾地方行為不檢」罪，最高刑罰為監禁一年。