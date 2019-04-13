【深水埗開槍】中槍內地漢情況穩定　警出動反恐特勤隊搜捕槍手

深水埗街頭昨晚（12日）發生的槍擊案，一名內地漢右臂中槍。警方今日（13日）凌晨1時半交代案情時透露，傷者與疑犯爭執期間，曾持鐵通向對方施襲，有人隨即亮出疑似手槍開槍還擊。由於槍手事後潛逃，警方已出動反恐特勤隊等大批人員荷槍實彈搜捕，暫時仍無所獲，西九龍重案組已接手跟進案件。

深水埗分區指揮官周毅剛警司交代案情。（賴南秋攝）

● 傷者曾持鐵通施襲 對方開槍還擊

深水埗分區指揮官周毅剛警司指，昨晚約10時半，有途人路經長沙灣道241號至249號對開街頭時，發現兩名中國籍男子發生爭執，期間一名姓羅（33歲）持雙程證男子，一度手持鐵通向另一人施襲，對方其後亮出一把疑似手槍物體，並開槍還擊，羅男右上臂中槍，其後自行前往明愛醫院求醫，再轉送瑪嘉烈醫院治理，目前情況穩定。

● 槍手逃去 反恐特勤隊搜捕

周毅剛指，槍手事後逃去無蹤，警方高度重視案件，並已派出反恐特勤隊、機動部隊、衝鋒隊及鐵路警區人員作出搜捕，亦在案發現場搜索彈頭等證物。案件已交由西九龍重案組接手跟進，現正追緝該名年約30至40歲、身穿黑色短袖衫的疑犯歸案；並調查兩名涉案男子的關係、背景、爭執因由、手槍類型等。警方呼籲市民如有任何資料提供，立即致電6333 0730與警方聯絡。

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