【深水埗開槍】偶有市民槍擊傷人　太古城及啟晴邨槍殺案最轟動

周五（12日）晚深水埗市民開槍傷人案，一名內地漢手臂中槍浴血，區內一整晚彌漫着警員搜捕槍手的腳步聲，氣氛緊張。其實近年除偶有警員開槍制服疑犯，涉及市民開槍的案件亦時有發生，其中去年太古城兩死槍殺案、以及2014年啟晴邨槍擊案最為轟動。據了解，去年警方最少檢獲20支真槍，有專家指歐美、東南亞、甚至毗鄰的台灣及內地，皆可能是供應源頭，令人憂心。

● 太古城槍殺案 家族爭產釀2死2傷

去年太古城槍殺案發生於6月26日，某詹氏家族爆發家產糾紛，44歲姨甥女詹心桀在鰂魚涌公園內，用意大利Beretta手槍連轟五名長輩，當中二姨及四舅成槍下亡魂，二舅和五姨亦中槍浴血。詹心桀被控以兩項「謀殺」及兩項「有意圖而射擊」罪，案件將轉至高等法院審理。

● 啟晴邨槍擊案 𡃁模李悅彤父親殺鄰居後吞槍亡

2014年5月31日晚，𡃁模李悅彤（Liddy）父親李德仁（51歲），於啟晴邨樂晴樓連開三槍轟斃43歲鄰居廖啟中，翌日上午再與警員駁火，最終他在飛虎隊破門入屋前吞槍自殺。警方事後在其單位內檢獲殺人的黑星手槍及一支改裝的曲尺手槍。

近年其他市民槍擊案： 2018年3月，黃大仙采頤花園一名女子在屋苑遊樂場疑遭人用氣槍當活靶射擊腳部「中槍」，地面遺下BB彈；而前一年8月至12月，將軍澳亦接連發生三宗氣槍射擊事件，其中一名2歲男童被BB彈射傷額頭。 2017年2月，一名78歲老翁途經黃大仙上邨啟善樓對開時，遭一名17歲少年以氣槍射傷頸，事後少年被捕。 2014年8月，何文田邨一名40歲的槍械發燒友，從34樓住所向外射擊試槍，鉛彈擊中一名晨運的83歲老翁左肩鎖骨，並射入左胸近心臟位置，險擊穿大動脈，一度命危。 2013年，一名男子在天水圍天恆邨停車場天台，用氣槍射傷一名9歲男童頭皮；兩日後再射傷一名從天恆邨巴士總站落車的19歲少女左肩，她須做手術取出射入鎖骨的鉛製子彈；涉案男子最後被判監兩年。

● 槍械來源近遠皆有 疑空運郵包的「漏網之魚」

去年《香港01》記者曾向專家剖析槍械來源，專家表示，巴基斯坦、菲律賓兩國家皆有「地下兵工廠」，大量生產槍械，槍械以黑市現金交易後，流向全球；而緊密相連的兩岸三地亦暗地流竄，台灣有公司出產仿似真槍的玩具槍，經改造後可發射真子彈，香港亦有出售；而偷運來港的渠道，極大可能是避過海關眼皮的空運郵包。