【乒乓仁醫】球場救人獲夫認同　護士：保持住同理心　照顧病人

「我希望可以keep（保持）住同理心，take care（照顧）啲病人！」基督教聯合醫院腎科護士陳俏言，周日（21日）在荔枝角公園體育館參與第七屆全港運動會乒乓球女子團體分組初賽，其間一名男子團體賽選手突然暈倒，一度心跳停頓，她與同場的醫護人員為傷者進行持續6分鐘的心肺復甦，終為令傷者恢復呼吸脈搏。事後陳俏言坦言：「救返一個生命，都有滿足感！」更指新婚丈夫目擊過程，感到「Amazing（神奇）」，更認同及支持其護士工作。

陳俏言昨日首次在球場上施救。（王譯揚攝）

陳俏言憶述，周日上午10時許在場邊熱身，準備「上戰場」，突然聽到有人大叫「有人暈咗」，便衝上前，已見醫生王德龍等人在場，將一名陷入昏迷的男選手「打側身」，當時傷者已無反應、流鼻血，初時仍有呼吸脈搏，後來開始停頓，連同她在場三名醫護人員即時合力為傷者進行心肺復甦，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行電擊，終令傷者回復心跳。

陳俏言過往在球場上遇過有人昏迷，但通常有救護隊駐場處理，昨日則沒有，幸好在場有醫護人員，否則場面可能比較混亂，不過「救護員都好快到」，將傷者交給救護員接手後，她便投入比賽，更指沒有影響比賽發揮。首次在球場上施救，「緊張情緒一定有，但好快平復返」，更謂「救返一個生命，都有滿足感」。

陳指，當時丈夫亦在場，目擊她施救過程，震憾不已，大感「Amazing（神奇）」，以往不太了解她的工作性質，但經此一役，亦覺得「做護士原來幾有意義」，變得更支持其工作。

陳俏言自小立志做護士，現已任職5年，目前於基督教聯合醫院腎科工作。「都辛苦！」她直言公立醫院床位經常爆滿，前線醫護人員壓力大，工作量大，「返工八至九個鐘冇停手，精神壓力大，都做唔切，有十萬樣嘢，又要快又要準，精神同體力都好攰！」

在大量的工作壓力下，乒乓球成為其紓壓的方式，亦可訓練其意志，學會堅持，「未到最後一分都唔會放棄」，對護士工作態度影響甚大。她繼續堅持護士工作，日後更計劃再深造晉升，「我希望可以keep（保持）住同理心，take care（照顧）啲病人！」

陳俏言自10歲開始接觸乒乓球，其後一直保持定期訓練並參與公開比賽，更在大學乒乓球隊認識丈夫。她坦言以往十分重視成績排名，不過現在價值觀改變，救人的滿足感令她以護士工作為首要，但「唔會放棄打波」。她以往讀書的時候，每周練習4至5次，現時則每一周或兩周一次，但每遇比賽前，則每周3至4次，「用晒所有私人時間！」

她目前全港女子球員排名第64位，與拍擋鍾善穎曾於2017全港公開乒乓球單項錦標賽獲女雙冠軍，現時雙打排名第11位。第七屆全港運動會乒乓球女子團體賽代表觀塘區出戰，惜昨日不敵離島區代表，以2比3落敗。