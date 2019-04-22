【乒乓仁醫】曾入選港青　棄任全職運動員　仁醫：乒乓波係夢想

「醫生係我嘅終生職業，乒乓波係一個夢想。」廣華醫院內科醫生王德龍（洋名Victor）周日（21日）參與第七屆全港運動會乒乓球男子團體分組賽，其間一名選手突然暈倒，一度心跳停頓，他與另外兩名同具醫護人員資格的選手，合力持續約6分鐘的急救，成功令事主恢復生命跡象。他接受《香港01》記者訪問時，坦言拯救生命是醫生的使命，「同喺病房做嘢一樣」。醫生工作忙碌，但他不願放棄「夢想」，31歲繼續在乒乓桌上揮灑汗水。

比賽期間聽見呼救聲 持續6分鐘心外壓恢復心跳

Victor憶述，周日上午近11時許，他與隊友正與觀塘區隊作賽，其間突然聽到有人大叫「有人暈咗，幫手呀」，原來一名已完成比賽的灣仔區代表在場邊拍照時暈倒，他發現現場並無聖約翰救傷隊等救護隊伍駐場，連忙上前查看，發現男事主口、鼻出血，慢慢心跳停頓，他隨即與同場的女子團體選手、護士陳俏言，及另一名物理治療師合力，為男事主進行急救，持續約6分鐘的心外壓，及一次利用自動體外心臟電擊去顫器（AED）進行電擊，男事主終於恢復心跳。其後救護員到場，將男事主送院治理。

受父親影響8歲開始打波 中五成名入選港青

家住九龍塘的年輕醫生Victor（31歲），已是一個23年球齡的乒乓球高球。Victor受到愛打乒乓球的醫生父親影響，自8歲開始打乒乓球，中學時間「一星期練足七日，放假返大陸練」。憑藉對乒乓球的熱愛與努力，實力不斷上升， 於中五那年默默無聞的他，在一場公開比賽擊敗甫晉身全職運動員的熱門選手，一戰成名，獲選入香港青少年隊，日後更多次代表香港參與海外比賽。

棄任全職運動員 考入中大醫學院

同樣在中五那年，他面臨了一次夢想與現實的選擇，由於出色的表現，有人邀請他加入全職運動員生涯，同時家人希望他以學業為重。「嗰陣更加著重由內地引入運動員，本土運動員機會比較少」，加上運動員的職業生涯較短，於是放棄成為全職運動員，以學業為重。Victor後來考入香港中文大學醫學院，兼顧兩者，2009大三那年，代表香港參與大學生運動會，可謂完美繼承了父親的兩個衣缽。

王德龍曾入選港青，多次代表香港到海外比賽。（網上圖片）

實習醫生On call 34小時 無奈放下乒乓球兩年

醫生及運動員生涯都極為忙碌，他無奈一度放下乒乓球。擔任實習醫生時，每三日「On call」一次，從早上8時至翌日晚上6時，累得「有時間只想瞓教」，已無心力打波。但對乒乓球的熱愛從未熄滅，兩年後醫生工作穩定後，他重返乒乓球桌，於2013全港乒乓球團體錦標賽獲乙組冠軍，2017全港運動會乒乓球男子雙打，夥同黃承聰代表九龍城區奪得銅牌，今年再挑戰男子團體及雙打賽試。他認為兼具兩者，最重要是懂得時間分配。

由細打到大，希望打到打唔到為止！ 王德龍

創立香港四拍總會 為辦公開賽5am排隊借場

「由細打到大，希望打到打唔到為止！」年紀漸長，他認為已很難再有突破，為了延續乒乓球夢，開始投入在海外流行的Racketlo（四拍），結合乒乓球、羽毛球、壁球及網球的運動，如球類三項鐵人賽，「四拍對每一項的要求唔會特別高，每項有長短，但每一分都好重要」。去年與4名友人創立香港四拍總會，至今約有60名會員，1月更在泰國公開賽勇奪男子雙打金牌。他們今年5月在港試辦公開賽，但未獲康文署優先預訂場地團體資格，滿腔熱誠決定周一（22日）凌晨5時到體育館排隊租借場地。

醫生係我嘅終生職業，乒乓波係一個夢想！ 王德龍

嘆對運動員支援不足 盼以本土為主

回望醫生與全職運動員的決擇，他說：「醫生係我嘅終生職業，乒乓波係一個夢想」、「喺香港做運動員好難。」擔任全職運動員，收入難以支持生活需要，職業生涯亦較短，政府的支援亦不足，「香港文化係好支持運動員，但現時本土運動員機會已增加，有更多機會代表香港，「希望將來都以本土為主，支持本土運動員」。

王醫生為了其創立的香港四拍總會，今晨5時許便到界限街體育館排隊訂場。（劉定安攝）

救完人繼續與醫院跟進

今日凌晨5時許，王醫生於旺角界限街體育館排隊訂場期間，再親身接受《香港01》記者訪問，他稱：「醫院救人就多，外面就第一次！」他指當時危急下，自己直接致電瑪嘉烈醫院醫生，以第一身交代患者情況，事後亦繼續與該院跟進最新進展。

為四拍運動晨早排隊訂場

從醫打波兩邊兼顧並非易事，像其創立的香港四拍總會，每次活動均要為四種運動訂場，往往不能「一次滿足四個願望」，目前下月的活動暫時只能預約到網球場，故他只好與核心隊員，一大清早分散到不同地點排隊，否則只能到偏遠場地，「盡量都想喺市區，希望大家方便，推廣好啲！」