【情侶墮樓】兩兄弟若無親友接管面臨分離　智障兄或需入私人院舍

西營盤發生倫常慘案，一對患病伴侶墮樓亡。據了解，姓潘男死者與前妻育有一名現年25歲有智力障礙兒子，而甘姓女死者與其前夫則有一名13歲就讀中二兒子。兩名兒子頓失雙親依靠，立法會議員張超雄指，若二人沒有親友接管，社署將安排大仔入住私營院舍，而細仔則會進入兒童之家待至成人。社署表示，大仔是社署醫務社工的跟進個案，現時正接觸兩人家屬並提供支援。

立法會議員張超雄表示，若大仔情況緊急，不能自理及行動有問題，社署將安排緊急津貼院舍給他入住，惟津院通常爆滿，社署或會安排私營院舍讓他入住。張超雄表示，部分私營院舍環境惡劣，事主兒子遭逢家庭突變失去至親，加上面對惡劣環境，需要多加留意其精神狀況。至於年紀較細的兒子，則將被安排到兒童之家，直至長大成人。華員會社會工作主任職系分會主席梁建雄表示，社署將根據大仔智障程度而再作安排，假設大仔屬於輕度智障，可自行於社會生活，將不會被安排入住院舍，相反情況嚴重則會被社署安排入住私人院舍，而弟弟則會被安排入住兒童院舍。不過，若兩兄弟各自有親友接管的話，當局經慎重審查後，認為情況許可或可行下，監護權會交回他們家人處理。

社署回覆表示，涉事家庭的大兒子是社署醫務社工的跟進個案。事件發生後，社署醫務社工會聯同非政府機構營辦的綜合家庭服務中心社工接觸涉事家庭的家屬，並提供適切援助。