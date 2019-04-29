【情侶墮樓】女友患癌　七旬病翁盼安樂死　議員：政府遲遲未討論

西營盤發生倫常慘案，一對患病情侶雙雙墮樓亡，遺下兩名分別體重300磅的25歲智障兒子及就讀中二的13歲兒子。有街坊透露，兩名死者為人友善，知書識禮有教養，「禁𨋢唔畀個仔搞，會攬住個仔」，也十分疼愛兩子。男死者數日前偕長子外出，乘搭巴士時向街坊透露﹕「好多病痛，想安樂死。」 立法會議員張超雄指，悲劇中的男死者年邁，愛侶患重病，連自己也未能照顧好，更要照顧兒子，相信心理壓力極大，最終自尋短見。他曾提出安樂死議題，但社會仍視之為禁忌，政府亦認為沒必要研究。

今日中午12時59分，一名73歲姓潘男子及一名50歲姓甘女子從西營盤干諾道西一大廈天台墮下亡。據了解，男死者有多種病痛，女死者則患有末期癌症。立法會議員張超雄表示，悲劇中73歲的父親年紀老邁，50歲伴侶則患有重病，「連自己都照顧唔到，仲要個仔咁難湊」，雙親的心理壓力必定非常大，才會選擇此路。悲劇喚起前年八旬老翁黃國萬因擔心自己離世後，無人照顧76歲的癱瘓妻，以竹製「不求人」壓死妻子事件，黃伯出獄後曾經提過「香港要有安樂死」。張超雄表示，自己受黃伯所托，於社會重提安樂死，無奈社會仍視安樂死為禁忌。

張超雄指，中國人忌諱死亡議題，就算父母病倒在床上，知道病情嚴重，都會選擇不討論、不講，視討論死亡為不孝。他明白，安樂死是讓親人主動結束自己生命，家屬或子女較難面對，家屬或會疑問「即係我做得唔好？係咪覺得我無能力照顧你？係咪我好失敗？」，而專業角度則認為，專業人員以拯救生命作為使命，誰可認定安樂死選擇是否正確。張超雄表示，試問長期住院的老人家，或長期病患者，就會知道香港有安樂死的需要。張超雄指，從黃伯身上看到安樂死的迫切性，他自己曾表達安樂死的意見，但政府永遠慢，認為其他紓緩措施都未做好，無必要研究安樂死 。