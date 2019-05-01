【民間煙花】沙田城門河上空萬紫千紅　網民戲謔：「迎接令和？」

猶記得今年2月新春豬年前後，全港各區多宗「民間煙花匯演」不斷，警方疲於奔命打擊相關違放煙花行動。詎料時至接近年中，沙田竟再有民間煙火，城門河一帶上空昨（4月30日）晚一片萬紫千紅，驚動多人報案。不少網民戲謔「迎接令和？」、「慶祝五 · 一黃金周」！警方表示暫時無人被捕。

● 多人報案 歷時分半鐘

是次民間煙花於昨晚10時許上演，沙田大圍積福街38號、近城門河一帶上空，突然萬紫千紅，爆破聲四起，據悉歷時近一分半鐘。有不少市民同時目擊，懷疑是上址附近村屋天台有人燃放煙花，恐釀事故，報警求助。遠處居民亦能清晰「賞花」，由居民拍攝的片段可見，煙花接連噴射於半空綻放，拍片者笑稱：「呢邊係大圍嚟喎！」

● 網民戲謔：「迎接令和？」

煙花片段引起網民熱議，不少人大呼危險，亦由於事發於晚上10時許，適逢日本於5月1日更換新年號（即本港時間晚上11時），有人戲謔「迎接令和？」、「慶祝日本轉國號（按：年號）！」又因今日開始便是五 · 一假期，網民稱「慶祝五 · 一黃金周」；亦有人打趣稱「迪士尼搬咗去去大圍，除非唔係！」、「唔洗去維港迫都有得現場睇！」警方則證實接獲多人報案，案件列作「非法燃放煙火爆竹」，暫時無人被捕。