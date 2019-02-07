【豬年煙花】沙田馬鐵上空萬紫千紅　居民：年年都睇住佢哋鬥放

煙花年年有，今年特別多。2019豬年前後，全港多區接連煙火璀璨，繼天水圍醫院、上水北區運動場及屯門藍地等地有人以身試法賀歲後，昨大年初二（2月6日）晚沙田大水坑至亞公角一帶，亦緊隨上演煙花大匯演，「噼里啪啦」巨響聲中更伴隨馬鐵列車緩緩駛經，有人覺得驚險，亦有人習以為常，「年年都睇住佢哋（大水坑村）同亞公角村嗰邊鬥放㗎啦！」

昨晚沙田大水坑至亞公角一帶上空不停有煙花綻放，期間一度有列車駛經，距離極近。（D18-沙田友 影片截圖）

煙花綻放 列車駛經

昨晚近9時半，「維港煙花大匯演」完結後約一小時，沙田上空同樣萬紫千紅，有居民目睹大水坑村不斷有七彩煙花綻放，「噼里啪啦」劃過漆黑夜空，歷時近一分鐘。由於該處毗鄰馬鐵，期間一度有列車經過，幸無影響行車；幾乎同一時間，鄰近亞公角村同樣煙火不斷，有駕駛者的車cam拍到27秒內至少有15枚大煙花，猶如繁花雨下。

「日頭燒炮仗，夜晚放煙花」

不少人對於在鐵路旁邊放煙花均覺得十分危險，但亦有不少人指習以為常，「有乜出奇？年年都睇住佢哋（大水坑村）同亞公角村果邊鬥放！」、「日頭燒炮仗，夜晚放煙花」、「圍村係咁已經習慣咗」而警方亦未有接獲相關報案。

天恆邨放煙花 「以為爆炸」

至於差不多時間，天水圍天恆邨亦有民間煙花匯演，恆健樓對開有人發放最少20枚煙花，從居民拍下的片段可見，煙花爆發的距離極近民居，片主一度大呼「正呀！」但亦相信冒險以身試法之人「一定畀人拉到」。不少區內網民紛紛留言，表示不停聽到巨響，「頭先九點幾我仲以為爆炸！」警方接獲報案，但暫時無人被捕。

沙田區博康區議員趙柱幫表示，農曆新年期間曾接獲沙田圍站街坊的反映，指附近有人放煙花，他指有街坊曾報警求助，惟至警員到場時並無發現。他引述警方表示，會加強打擊非法放煙花及教育市民。

放煙花最高可判監三個月

港鐵回覆本報查詢指，在有關時段並未有收到任何乘客投訴或查詢，亦沒有紀錄車務因此而受影響。港鐵藉此呼籲，除獲港鐵公司妥為授權的人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》（第295章）的條文所規限的物質或其他東西（當中適用於所有爆炸品）進入鐵路處所的任何部分，違例者最高可罰款5,000元及監禁6個月。違例者將根據附例處理。根據香港法律第295章《危險品條例》第六條，非法藏有煙花爆竹，一經定罪，最高可罰款25,000元及監禁6個月；根據《簡易治罪條例》第四條，任何人燃放煙花爆竹，以致對任何人造成損害或危險即屬違法，可罰款500元或監禁三個月。