一小時兩宗運動猝死　壯漢九龍灣健身畢命　七旬翁上水打網球身亡

上水及九龍灣於昨晚(5月2日)一小時內，發生兩宗懷疑涉及運動的猝死意外。其中，一名壯漢於MegaBox一間健身室，跑步時突陷入昏迷，送院不治；而一名七旬老翁，則在上水雙魚河打網球時突然暈倒，急送醫院搶救後終證身亡。

昨晚10時許，九龍灣宏照道38號MegaBox，18樓一間連鎖健身會所，一名年約40歲男子，在健身室跑步期間，被發現突然暈倒，職員報警求助。救護員接報到場，將他送往觀塘基督教聯合醫院搶救，惟最終不治。警方正在現場調查，案件列作「有人暈倒-送院後死亡」跟進，正了解事主生前的健康狀況。

另外，昨晚約9時，一名71歲姓蔣（拼音：CHIANG）老翁，於上水金錢路雙魚河鄉村會所網球場內打波期間，突然不適暈倒，其姓陳（48歲）波友大驚報警。救護員趕抵立即將事主送往北區醫院，當時他已奄奄一息，抵院搶救後終告不治。警方初步相信無可疑，稍後會驗屍確定死因。據知事主生前有身體病記錄。

雙魚河鄉村會所，位於上水古洞，為香港賽馬會旗下會所，只限馬會會員才能享用上述會所的設施。而馬會有分「賽馬會員」及「全費會員」。賽馬會員會籍現時之入會費為 150,000港元；全費會員會籍現時之入會費為 600,000港元。如需享用雙魚河的設施，則「只需」為賽馬會員，即可參加「雙魚河鄉村會所特許計劃」： 參加此項特許計劃之會員可由確認申請成功起計，連續12個月於星期一至星期日使用雙魚河鄉村會所各項設施。該計劃現時之參加費為每年20,000港元。

據馬會資料顯示，擬申請賽馬會員會籍之人仕，必須由馬會一位定居香港之名譽董事、名譽遴選會員或遴選會員提名，並獲另一位定居香港之名譽董事、名譽遴選會員或遴選會員附議。

健身猝死現場為MEGABOX一間健身室。(林振華攝)