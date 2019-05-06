【陳錦康病逝】職工盟哀悼：不信公義喚不回　戰友：工運史佔一席

工業傷亡權益會（工權會）於1981年成立，關於工業意外傷亡工人及遺屬的組織，早於七十年代萌芽。工權會執行委員會董事代表梁寶霖七十年代起認識已故工權會總幹事陳錦康，形容他「一生一世為工傷者服務」，在工運史上佔一席位。 職工盟發表聲明，形容陳錦康為戰友，指陳一生抱著「不信公義喚不回」的信念鞠躬盡瘁，其精神必定會遺留人間，對他的死訊表達沉痛哀悼。

工權會執行委員會董事代表梁寶霖自七十年代與陳錦康相識，並肩作戰數十年。（職工盟圖片） 七十年代工人組織集中關注在職工人，對於處理工傷、勞資糾紛仍是起步階段。有見及此，基督教工業委員會（CIC）成立，為工傷者及其家屬服務，工權會執行委員會董事代表梁寶霖當時在CIC服務，在勞工教育中心遇見做義工的陳錦康，當時陳是個年輕人，卻懷一顆熱心。兩三年後，陳錦康加入CIC當全職同工，到1981年工業傷亡權益會成立，陳擔任全職幹事。 戰友：陳錦康無可否認在工運史上佔一席位 數十年來並肩作戰，梁寶琳形容陳錦康「全心投入、鍥而不捨、一生一世為工傷者服務，與工傷者站在一起。」最深刻莫過於每年4月28日國際工殤紀念日，陳都堅持製作工殤紀念碑，亦堅持向香港政府爭取在鬧市設立真正工殤紀念碑，數十年不懈。 工業傷亡權益會目標為協助意外傷病患者及死者遺屬提供意外後的支援服務，以及推動職業安全健康教育和立法。在陳錦康領導下，梁寶霖認為成果顯著，尤其是建立到工傷者自助組織，他們並非單純的受助人，而是加入社會，一同提倡工業安全健康，由工傷者自身出發「站出來」要求改善權益。他表示，工權會的存在，影響亞洲工傷組織網絡，未來繼續關注職業精神健康、過勞死等情況。

梁寶霖今早與一些戰友包括工權會董事會主席劉千石開會商討陳錦康後事，表示執委會現階段會堅持運作，保持恆常工作，繼續為工傷者服務。

職工盟：面對困阻一往無前

職工盟發表聲明沉痛哀悼陳錦康，表示陳是職工盟長期戰友，在自主工運事業上並肩作戰數十載，亦為眾多屬會改善行業職業安全提供重要支援，認為其世是對本港工運界的沉重打撃、難以補償的沉痛損失。聲明形容陳錦康一生抱著「不信公義喚不回」的信念，鞠躬盡瘁，無論面對多大困阻也會一往無前，為工人的尊嚴奮戰到底，認為他雖離去，精神必定會遺留人間，繼續發光發熱。

職工盟聲明全文