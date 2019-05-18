【奪命獨木舟】羅國勤遇溺重組　救艇殿後　求救一小時團友始報警

3月31日，戶外活動愛好者羅國勤在大澳划獨木舟時失蹤，遇溺命喪，遺下太太和女兒。意外一個月後，羅國勤的家屬接受香港01記者訪問，重組意外經過，發現整個獨木舟團組團兒戲，「好多團友都係第一次見面，甚至冇划獨木舟經驗」。事發當日，羅國勤為團友「救艇」並殿後，結果體力不支，他曾兩次打電話求救，著團友報警及召喚快艇，惟團友在收到求救電話一小時後，才致電報警，也沒有電召快艇協助。羅國勤最終命喪大海。「如果再重新發生一次，所有意外都可以避免」。羅國勤命喪大海一事既成事實，家屬希望市民注意水上安全，以此為鑑。

如果再重新發生一次，所有意外都可以避免。 姨仔阿熹

羅國勤熱愛戶外活動。(非事發當日照片) 羅國勤的姨仔阿熹，透過一塊又一塊拼圖，重組羅國勤失蹤意外經過。羅國勤是透過Facebook群組「露營樂」結識一群營友，並在3月30日結伴參與「兩日一夜－獨木舟露營+浮潛」活動。阿熹質疑，搞手成團草率，「好多團友都係第一次見面，甚至冇划獨木舟經驗」，12名團友中包括一名八歲男童，該名男童無父母陪同，是「搞手」陳先生一個共同朋友的兒子。一個八歲的男童，獨自跟隨一群成年人參加兩日一夜的獨木舟活動。 3月30日上午11時30分，參加者共7艘艇浩浩蕩蕩出發，由東涌馬涌灣碼頭划至牙鷹角，全程長約15公里。至下午5時30分，一行人抵達牙鷹角，並在此紥營過夜。他們在營地旁大展廚藝，架起爐灶以鐵板燒及網燒方式烹調美食，在繁星下愉快渡過一個晚上。

翌日​上午 天文台發出強烈季候風信號

翌日清早7時15分，天文台發出強烈季候風信號，吹強烈偏東風，平均風速每小時超過40公里。天文台發出特別報告，提醒打算參加水上運動請特別小心，以防大風大浪帶來的危險。在離岸海域，風浪尤其大。

所有物資放羅國勤獨木舟內

有參加者向阿熹透露，當日（31日）早上，搞手陳先生與群組管理員曾划艇出海視察，因風勢強勁，決定取消上午原定的出海行程，至下午2時許，陳生認為天色許可，便決定繼續出海。於是，一行人收拾行裝，幾乎將所有物資放進羅國勤的雙人獨木舟內，包括四張摺枱、四塊枱面板、四支氣泵及紙包飲品等等。

羅國勤的雙人獨木舟。

羅國勤於2號點開始拖艇。 羅國勤協助拖艇殿後 疑體力透支 下午3時30分，團友們出海打算划至大澳碼頭。當時，隨團的八歲男童與一名身型瘦削的男子乘坐一艘雙人獨木舟，該名男子聲稱有12年划獨木舟經驗，惟第一次使用充氣獨木舟。男子與八歲童划至第二個check point時（左邊圖片2號點），該名男子稱：「唔夠力，艇向前郁唔到」，羅國勤立即「拖艇」用繩索綁上獨木舟再划回岸邊。其餘八名團友已「一支箭划走晒」，搞手陳先生更是第一個上岸，阿熹直斥他們沒有團體精神，在強風下也不守望相助。

4：39pm 羅國勤致電搞手求助

怎料，羅國勤也出現體力透支情況，終在下午4時39分致電給搞手陳先生，稱：「拖艇都搞唔掂，搵人過嚟幫手」。陳生聯同群組管理員再次划舟出海，分別接載八歲男童及瘦削男子回程，而羅國勤則留在原處等待他們。阿熹事後重組事發經過，曾質問參加者：「點解唔一早Call快艇接三人回岸？」，沒料到參與者回應說：「搞手識破浪呀！」。

5:18pm 最後求救：你哋快啲報警​

「我唔得喇，你哋快啲報警同埋Call快艇，我隻艇已經翻過一次，同埋被大風愈吹愈出」下午5時18分羅國勤撥出最後一個求救電話，自此杳無音訊。

01翻查紀錄 6：25pm方有人報案

搞手陳先生起初報稱收到求救電話15分鐘後便報警，家屬不斷要求陳生提供準確的報案時間，他卻不斷更改「一時話15分鐘，一時話30分鐘」。香港01記者翻查紀錄，根據警方資料，當日下午6時25分，有人在大澳碼頭報案指一名男子划獨木舟時失蹤，即在羅國勤求救近一小時後，才有團友協助報案。

4時39分 第一次電話「拖艇都搞唔掂，搵人過嚟幫手」 5時18分 第二次電話「我唔得喇，你哋快啲報警同埋Call快艇…」 6時25分 警方收到求助電話

團友稱：咁黑乜都睇唔到喇，Call快艇都冇用

由絕望求救到正式報警，已事隔了逾一小時，岸上團友最後也僅報警而已，並沒有召喚快艇。有群組管理員向家屬解釋指：「咁黑乜都睇唔到喇，Call快艇都冇用。搵水警用幾盞大燈照住水面搵仲好。」阿熹認為這是不負責的說法，「好似想推卸責任」。她又指，搞手陳先生曾提及羅國勤聲稱在海中翻艇，已將艇隻反正，更從海中拾回所有物資回艇上。「有冇可能一個筋疲力盡嘅男子可以喺怒海中做到咁多嘢？」阿熹表示不會盡信搞手的說話。

除了搞手的態度外，團友的說法，亦令家屬們大感失望。「個日風平浪靜、陽光普照……無咩大問題，我哋划得好輕鬆。」有團友形容當日天氣良好，惟阿熹觀看過當日相片後，認為團友的說話「好無恥」，因為從活動照片可見，當時天色昏暗，海面有白頭浪，與團友的描述如同兩個時空。

從活動照片可見，當時天色昏暗，海面有白頭浪。

內地水域尋回遺體

羅國勤失蹤後，家屬心急如焚，每日到大澳附近海域搜索。還根據當日水流和風向推算羅有可能漂流至珠海，到珠海租船出海。搜索行動第9日(4月8日)，有Facebook釣魚群組的成員通知家屬，珠海桂山島對出發現一具浮屍，遺體戴著一隻潛水錶，釣魚人士更幫家屬尋找桂山島警崗電話。家屬通知香港海事救援中心，到珠海桂山島認領遺體。家屬在珠海火化遺體，骨灰運回香港安葬。