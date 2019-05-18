【奪命獨木舟】獨木舟總會：出事行程屬中級　不適合新手

「刳木為舟，剡木為楫」，獨木舟算是人類史上最原始的船型，只需一支槳、一艘船，左右划水便能駕馭船隻。獨木舟看似簡單，卻不能忽視千變萬化的天氣現象及海面環境，參與者不能掉以輕心，要時刻保持警覺及學會求救動作。 資深獨木舟教練指，獨木舟總會規定初學者需在教練陪同下才可划舟，以策安全。而康文署有提供獨木舟訓練課程予初學者，划舟者宜按步考取星章、證書課程，當資歷達三星章、初級證書或以上程度時，才可參加獨木舟沿海一天遊。

不斷左右划水，獨木舟便沿海岸到達偏遠小島。獨木舟操作十分簡單，不過市民划舟前要先有充足準備及計劃行程，免生意外。

香港訓練組副總監陳介強認為，死者羅國勤參加的15公里獨木舟之旅屬中級程度，若是獨木舟總會舉辦的活動，參加者必須有「中級獨木舟證書」，沒有經驗或初學者絕不接受。獨木舟總會還有多項規定保障會員安全，例如划舟者不能單獨出海，需要有多人和教練陪同下才可划舟；若持有中級或以上獨木舟證書，才可以免除教練隨行。另外，划舟者於出海前需有周詳計劃，例如從東涌划舟至大澳，途中會安排幾個休息點，大約每一小時便上岸休息一會兒；到達休息點時，接收到手機訊號情況下與岸上親友聯絡。陳介強坦言這些安全指引只是獨木舟總會發出，「缺乏法律管轄，好難監管其他獨木舟」。

羅國勤失蹤當日出海路線。（受訪者提供） Check Point點人數 如失蹤即時報警 有關獨木舟失蹤指引，陳介強指獨木舟總會沒有明文規定做法，一般都約定俗定，每一小時便上岸休息一會兒，其間點算人數，若有參加者失蹤便立即報警處助。陳期望未來獨木舟總會，能提供「護航快艇」跟隨獨木舟隊伍，一旦發生意外能立即救人，化成救生艇。

康文署獨木舟資歷課程 三星章或以上才可遠航

康文署水上活動中心提供多項獨木舟資歷課程，讓市民體驗獨木舟樂趣。初學者入門版為「獨木舟一星章訓練」，在一天課程內學習基本划舟技術，包括哨子訊號的認識、個人裝備、如何穿著救生衣、集合成艇排及翻艇後的適當處理方法。完成此入門課程後，才可報讀「二星章」、「三星章」。

而死者羅國勤與團友們參加的「兩日一夜－獨木舟露營+浮潛」，由東涌划舟至大澳，全程長約15公里，即類似康文署提供的「獨木舟旅程」，例如「獨木舟沿岸地貌之旅」利用獨木舟到達偏僻海灘或小島。不過，參加康文署的「獨木舟旅程」要求較嚴謹，需持有獨木舟三星章、獨木舟初級證書或以上程度。

海上遇事求救方法 • 保持鎮靜，盡可能在艇上以雙臂在身體兩側緩慢地重覆上下擺動 • 若未能返回艇上，可以單手扶持艇身作浮力支援，另一手臂盡量伸直高舉於水面，手掌握拳示意要求救援 • 若身上配備防水哨子，發出以手號及哨子聲響來吸引注意 • 若沒有其他器具可以發出聲響，應呼叫或拍打船身