【奪命獨木舟】團友缺經驗行程草率　羅國勤家屬：剛相識就攞佢命

羅國勤熱愛戶外活動，年少時已考獲獨木舟星章，工作多年，仍在百忙中抽空，閒時到郊外露營或划獨木舟，感受大自然奇妙之處。故此，他加入Facebook「露營樂」群組，結識一群戶外活動愛好者，更認識是次「兩日一夜－獨木舟露營+浮潛」的搞手陳先生。羅的姨仔阿熹不感慨嘆：「識咗幾個月就攞佢條命。」

12名團友 獨木舟資歷各不同

「兩日一夜－獨木舟露營+浮潛」的團友大多來自「露營樂」成員，據悉他們透過「露營樂」中加入Whatsapp群組，此Whatsapp群組的管理員經常發起行山、露營和獨木舟活動。

12名團友中包括一名8歲男童，男童沒有父母陪伴自行踏上獨木舟之旅，他是搞手陳先生朋友的兒子。第一日獨木舟行程，男童隨陳先生同一艘船；第二天則跟隨一名瘦削男子，怎料羅國勤因協助他們「拖艇」而出事。其餘11名成年人中，有近半數是獨木舟初學者甚至沒有划獨木舟經驗。即使有足夠年資及考取星章，但也沒有太多划充氣獨木舟經驗。康文署有提供類似行程的獨木舟之旅，不過需持有獨木舟三星章、獨木舟初級證書或以上程度才可參加。

搞手陳先生曾在Whatsapp群組發出行程路線及天氣資訊。(受訪者提供)

兩日一夜獨木舟露營 行程草率

搞手陳先生曾發出行程路線及天氣資訊，讓Whatsapp群組成員決定參加與否，不過只設計了第一天的路線，而第二天的行程是「完全唔諗，訓醒睇時間再Plan」。

第一天路線計劃於馬涌灣碼頭出發，途徑東涌海、鱟殼灣、沙螺灣、散磯灣、深屈灣、寶珠潭等地，然後到大澳三盞燈茶座午膳，之後到牙鷹角、萬丈有下游和二澳農作社紮營過夜，路線長約15公里，預計隊伍以每小時四公里速度划船。據了解，出發當日他們臨時更改行程，牙鷹角設定為終點站。

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充氣獨木舟易被蠔殼𠝹爆難控制 香港不宜使用 搞手陳先生為團友們提供共七艘充氣獨木舟，是內地品牌Aqua Marina的K2款雙人充氣獨木舟，重量16.5公斤，最大載重量為155kg。香港獨木舟總會訓練組副總監陳介強指，香港不適宜用充氣獨木舟，只能在平靜湖面上航行，「因為充氣獨木舟平底，好難破水」。充氣獨木舟「只是較水泡厚少少」，因為船身採用塑料製造，潮漲潮退時，易被石頭上的蠔殼𠝹爆獨木舟，船身會入水失去浮力。而且充氣獨木舟容易受風向影響，沒有足夠經驗會感到很吃力，不斷發力都只是原地踏步；新手不宜使用充氣獨木舟，因為易被風吹擺方向。

群組出免責聲明 律師：有法律效力

「此戶外活動乃結伴同行型式及自願性質，所有責任自負，有需要的話請自購保險」搞手陳先生在Whatsapp群組打出這段免責聲明，家屬認為這是不負責做法，因為陳先生在舉辦此獨木舟活動時，沒有提供緊急聯絡電話，甚至連成員名單也沒有，「佢冇諗過會有人出事要負責」。

律師梁永鏗指，此免責聲明具有法律效力。在法律層面理解此聲明為，所有參加者都是朋友關係，此活動並不存在「搞手」，即群組發起人只是代勞安排出遊細節，一旦發生意外，沒有大會或人需要負上責任。加上，沒有團友反對此聲明，代表大家認同是次活動沒有「搞手」。