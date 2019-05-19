【直升機墜機】涉事Robinson R44機型　男機師倒斃機頭約20米處

一架直升機今日（19日）於八鄉林錦公路嘉道理農場山邊墜毀，男機師死亡。據悉，死者為律師王輝雄。消防處、警方聯同民航意外調查機構交待事件，確定死者為直升機男機師，倒斃位置離直升機頭約20米，消防員搜索附近山坡，確認無其他傷亡，事故原因有待調查。

據了解，死者疑是律師王輝雄，49歲，洋名Andrew，已考取直升機牌照2至3年，2007年曾以獨立身份參選灣仔區議員落選。晚上9時許，一名女子駕駛一輛貼有香港飛行總會車場證的紅色Tesla到場了解情況，現場消息指，該名女子為死者的老姓妻子，翻查資料，她從事地產業務。

死者倒斃位置離直升機頭約20米

署理消防區長（新界西）陳勝利表示，一架直升機墜毀並起火，消防處於下午5時38分，即事發9分鐘後接獲通報，派出139名消防員及救護員、15輛主要消防車輛及10輛救護車趕往現場，發現機件散落範圍約直徑100米，主要機頭位置起火，消防員出動一喉兩煙帽隊進行灌救，及至5時44分將火大致救熄，在離機頭約20米處發現一名男子屍體，消防員在附近山坡進行搜索，無其他傷亡發現。

涉事為Robinson R44型號直升機

民航意外調查機構高級意外及安全調查員何宏亮表示，根據初步資料，涉事為Robinson R44型號直升機，約於下午4時40分由石崗機場起飛，機上只有一位機師，事發時在正確的飛行區域航行，民航意外調查機構將循多方面調查肇因，包括直升機飛行運作、機件、天氣等，現階段未能確定肇因。

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Robinson R44為四座輕型單引擎直升機

肇事直升機型號Robinson R44，根據資料，由美國公司羅賓遜直升飛機公司研製，是四座輕型單引擎直升機，使用半硬式雙葉片主旋翼、雙葉片尾旋翼和橇型起落架。直升機為封閉式機艙、兩排肩並肩的座椅，可乘坐1名駕駛員和3名乘客。翻查香港飛行總會資料，總會旗下有兩架Robinson R44系列直升機，會員持有的直升機中亦有兩架為此型號。

同型號於13年前曾生意外

Robinson R44型號直升機曾在港發生墜機意外。事發於2006年6月11日，女律師范家碧、律師行合夥人陳崇傑及譚氏夫婦，乘該型號直升機到西貢糧船灣北丫村遊玩，其後乘機返回舊啟德機場的香港飛行總會。 直升機在北丫一幅有沙的草地上起飛，面向北方懸停時，直升機不斷向右偏航，並向左方傾斜，最後直升機撞向地面。直升機在意外後，並沒有發生火警。事件中共三人受傷。