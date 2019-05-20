【直升機墜機】政府跨部門蒐證調查意外原因　現場檢獲人體殘肢　

昨日（19日）嘉道理農場發生直升機墮毀意外，導致一名機師喪命。今晨意外現場仍然被封鎖，民航處、香港飛行總會、地政總署測繪處人員、快速應變部隊、重點搜索隊及消防處均派員到場調查，大埔重案第三隊及民航意外調查機構AAIA亦會合力調查意外原因。香港高等教育科技學院建築科技及工程學系副教授盧鎮江表示，若在天氣良好情況下，發生如此嚴重意外，估計有機會因尾部螺旋槳失靈或機師低飛引起誤撞物件有關，以至難以控制機身而發生意外。現場消息指，今早11時許，搜索人員在植物園發現人體殘肢，人員以帳篷遮蓋。嘉道理農場則表示，今日大部分員工不用上班，只有少數需處理直升機墜毀意外的員工才需要回辦公室工作。

現場約有60至70名相關的政府人員合力調查意外原因。 （賴雯心攝）

49歲律師王輝雄（Andrew）昨日駕駛Robinson R44型號直升機，駛經嘉道理農場上空時懷疑失控墜機，機身嚴重焚毀，零件散落一地，王則懷疑被拋出機外慘死，意外原因仍在調查中。王律師的遺體凌晨被移走，但直升機殘骸仍在農場後山山坡位置。今晨8時許，現場約有60至70名相關人員到場蒐證及調查，多輛警車載著機動部隊及快速應變部隊駛入嘉道理農場，警方重點搜索隊、民航處、香港飛行總會、消防員及地政總署測繪處人員亦到達現場，調查墜機意外。大埔重案第三隊及民航意外調查機構AAIA亦會合力調查意外原因。現場消息指，今早搜索人員在植物園發現人體殘肢，人員以帳篷遮蓋。

專家：若尾部螺旋槳失靈 機師將難以駕馭

香港高等教育科技學院建築科技及工程學系副教授盧鎮江估計，如機師飛行高度太低，有機會「撞山」或碰撞到一些沙石或物件，更有機會將雀鳥或其他雜物捲入螺旋槳，令螺旋槳失去功能。他又指，如尾部螺旋槳（Tail rotor）失靈，機師將難以駕馭直升機，「如果佢（尾部螺旋槳）轉動唔到，機身就會不停自轉，呢個時候就好危險」。被問及如發生以上情況，機師應如何自保，盧表示，機師應立即減低甚至關掉主旋翼（Main rotor）的引擎，令機身停止自轉，「但同時會令到直升機冇咗升力，令機身向下墜」，盧指因直升機在空中亦可靠外力（即風力）接觸而產生升力，繼而推動直升機，惟需要極高的飛行駕駛技巧。