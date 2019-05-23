【珍惜生命】受銀屑病困擾背部鈣化　大埔31歲男患者　財困墮樓亡

早上9時許，一名31歲男子在大埔富亨邨亨耀樓一高處墮下，頭爆肢折，當場身亡。據了解，死者姓陳，自細受牛皮癬困擾，背部已鈣化，最近亦有財困問題。銀屑護關會主席陳佩芳表示，銀屑病會入侵關節，影響脊椎及頸椎，目前有生物製劑可控制病情，但費用昂貴，政府亦暫時無資助，令部分患者難以支付。

事發在早上9時許，一名31歲男子在大埔富亨邨亨耀樓一高處墮下，頭爆肢折，當場身亡。警方接報到場，以帳篷遮蓋死者，現場遺下一隻波鞋，男子飛墮時，壓毀該廈位於二十多樓的外牆棚架。警方將現場圍封，並檢獲遺書，亦檢走死者的錢包及電話，初步調查事件沒有可疑。據了解，死者姓陳，自細受牛皮癬困擾，背部已鈣化，最近亦有財困問題。

銀屑病非傳染病 惟外觀問題易影響社交

「牛皮癬」的學名為銀屑病，是一種慢性皮膚疾病，主要是在身上出現一塊塊異常的皮膚，這些塊狀皮膚會發紅、發癢以及脫屑。銀屑病是一種自體免疫系統失調，並非傳染病，惟患者的皮膚問題，特別是情況嚴重的患者，往往造成他們社交或尋找工作時出現困難。無綫藝人張穎康早前亦公開表示，自己受銀屑病困擾超過十年，他曾與太太麥雅緻為「銀屑護關會」拍攝短片講述患病的心路歷程。

入侵關節影響脊椎 或出現「晨僵」問題

銀屑護關會主席陳佩芳表示，自己同樣受銀屑病困擾30年，她強調該病屬自身免疫系統失調，不具傳染性，惟因手腳出現紅點及髮端會沾有剝落的頭皮屑，「正常人約30天換一次皮，患者會5至6天便換一次皮」，影響外觀及社交，繼而令患者情緒受困。她指若死者出現背部鈣化問題，屬嚴重情況，「銀屑病會入侵關節，影響脊椎及頸椎，出現晨僵（即睡醒後要半小時關節才感「變鬆」）情況，令患者無法抬高手甚至需要坐輪椅，嚴重影響日常生活」。陳表示，目前有生物製劑可控制病情，改善患者生活，「我本來要坐輪椅，使用生物製劑後已可急速步行」，但費用昂貴，每月需4,000至10,000元不等，政府亦暫時無資助，令部分患者難以支付。

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