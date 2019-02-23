【銀屑病】被泳客趕、搭巴士被鬧生性病　嚴重患者盼社會勿歧視

據統計，香港現時愈2萬人患有銀屑病。銀屑病俗稱為牛皮癬，是一種免疫系統疾病，皮膚出現紅腫及皮屑剝落症狀，輕則手腳背部痕癢脫皮，深夜難以入睡，重則不單全身脫皮，還會患上關節炎及手指腳趾脹痛變形。 這個不治之症雖然有藥控制病情，但無法控制外界對患者的歧視，不少患者因而患上抑鬱症，終日留守家中害怕接觸人。《香港01》訪問了兩者銀屑病患者，他們分享患病的經過，形容此病比死更難受。「個個當我好似怪物咁避開，但其實銀屑病係唔會傳染人，呢個係社會教育問題。」患者Alan說。他希望政府推行銀屑病教育宣傳，免除社會歧視比醫治更重要。

銀屑病現階段只能用類固醇及補濕藥膏等控制病情，或定期注入生物製劑降低炎症反應。由於銀屑病令患者皮膚增厚，導致身體上多處脫皮及引發紅腫傷口，外觀甚為難看。加上坊間俗稱此病為「牛皮癬」，而大部份人都認為癬病是傳染病，令銀屑病患者受盡歧視。

患上嚴重銀屑病的Alan Chan，患處遍佈8成皮膚，另一中度患者陳偉文，也有4成皮膚受感染。他們病發初期也以為只是普通濕疹，經過長連累月的診治，才斷症為免疫系統失調。他們遍尋中、西醫及神醫，也無法根治，無論心理及身理都因此病受到極大痛苦。

陳的腳部患處較為嚴重，有時會因衣物遮蓋皮膚，使痕癢影響患處康復。（羅鈺歡攝）

去年6月，衛生署與醫管局已開設香港生物製劑診所，處理多種皮膚病患者的需要，但每周僅開放一天的下午時段，輪候期平均長達兩年，陳厚毅醫生指：「但要證實用過多種治療方法都無效，才可申請資助。」不少患者因未及醫治，經常出現抑鬱及焦慮等症狀，家人及朋友要多加留意患者情緒。

「患上這個病比死更難受，因為死唔去，但亦唔會讓你好過！」Alan如此形容。因為痕癢難眠，他每晚抓癢到凌晨，累了便睡，幸好他做市場調查，作息可以不定時。他10年前開始自費注射生物製劑，每支生物製劑1.5萬元，雖然皮膚消癢，傷口也消退，但只能維持2至4星期，一旦「斷打」，即打回原形。他指：「我算好彩負擔到，但好多人都要排政府公立醫院皮膚專科。」他患病逾20年，醫藥費起碼花了200萬。

任職物業管理的陳偉文情況沒有Alan那麼嚴重，但收入不多的他，須排公立醫院皮膚科。「要先去公立醫院睇完普通科，再由普通科轉介去皮膚專科，最少排3年先開始幫你睇症，最後都只係開類固醇和保濕藥膏畀病人就算。」雖然他患處轉好，但因為每日不停塗藥膏，心理陰影比身體病徵更難移除。

雖然藥物能控能病情，但社會的歧視卻無法解決。為免尷尬，Alan乘搭地鐵上落電梯時，都不敢觸摸扶手，他表示：「試過搭巴士被人鬧，話我有性病，三唔識七都不停鬧我，唯有下一個站落車再等。」

社會上的無知也是一大武器，他說：「我小學四年級開始病發，經常甩皮，冬天時皮屑佈滿校褸，啲同學改我花名叫『飄雪』，最難聽話我泡疹異形，所以我小學時無朋友，返學時間過得好漫長好無助。」最慘連家人都不了解，「小時候一家四口生活，用的梳都會放埋一齊，但我妹妹每次見到我梳完放低，佢都會重新清洗一次，可能呢樣係佢衛生習慣，但喺我眼中會好唔舒服。」

二人同樣受公眾歧視，想去泳池游水，泳客看到他們身上多處脫皮紅腫會投訴，即使救生員知道無問題，但太多人投訴，也只好勸他們離開。他們早已接受這個不治之症，只希望政府多做一點宣傳，教育公眾銀屑病並非傳染病，提升社會對罕有病的認知，令社會少一點歧視。

陳偉文現為物管經理，他說：「幸好制服是長袖，而且公司有幾位同事也患銀屑病，大家都互相體諒無歧視。」（羅鈺歡攝）

皮膚科醫生陳厚毅指出，大部份銀屑病患者的感染成因不明，主要是免疫系統失調所致，甚少家族遺傳。因為皮膚不停增厚，以致患者會不停脫皮，而脫落的皮屑呈灰色，所以稱為銀屑病。最初患處遍佈身體2至3成皮膚，嚴重者會遍佈全身，甚至頭皮和關節都有，做成關節炎或令血管收窄，增加患心臟病機會。

陳醫生提醒市民：「頭皮好少有濕疹，但銀屑病就會傳到頭皮，最好都係睇醫生，切勿自己斷症。」一旦發現皮膚上有紅疹或脫皮傷口，應盡快向皮膚科醫生求診。陳醫生指，初期患者只要依照醫生指示塗藥膏及服藥，大多可以完全康復。