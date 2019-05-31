【非洲豬瘟】荃灣屠房已入豬　料凌晨供應　職員﹕唔肯定有無豬出

上水屠房再驗出有豬隻感染非洲豬瘟病毒，無中招的私營荃灣屠房會否又停工，令全港無新鮮豬肉應市？香港01記者晚上到荃灣屠房了解，未見有肉商或本地豬農到場，據悉已有豬隻送入屠場內，將會被屠宰，預計凌晨及清晨時段會分批送往應市，有職員坦言，未知屠房老闆今次會否另有安排，暫不肯定是否有豬肉供應。食物及衛生局局長陳肇始今晚表示，已要求荃灣屠房維持正常屠宰運作，根據法例，屠房沒有合理辯解下不可以關閉，政府亦會按法例要求屠房解釋，預計明日仍有少量豬肉供應。

本港一個月內第二次發現非洲豬瘟，今晨在上水屠房發現一頭來自梅州的內地豬死亡，檢驗出非洲豬瘟病毒，屠房將被關閉及消毒，4,700隻活豬將被銷毀。本月10日，香港上水屠房因非洲豬瘟而關閉，作為私營的荃灣屠房雖無中招，亦自行關閉清潔消毒，令香港一周無新鮮豬肉。

對於上水屠房再現非洲豬瘟，荃灣屠房會否再次停工，食物及衛生局局長陳肇始今日晚上交代事件時表示，政府知悉再有非法豬瘟事件後，已立即與荃灣屠房聯絡，要求屠房維持正常屠宰運作，如果屠房沒有合理辯解是不可以關閉，政府亦會因應法例要求屠房解釋。她又預計明日仍有少量活豬供應，「因應法例，再同佢哋講一次要繼續運作，並白紙黑字再講清楚。」

香港01記者晚上到荃灣屠房了解情況，未見任何肉商或政府人員到場。據了解，目前供應市場的豬隻已運入荃灣屠房內，若按原定程序，豬隻在屠房內經屠宰後，會於凌晨及清晨時段，分批送至各肉商及肉檯。惟有職員透露，未知屠房老闆會否因商業決定而停止出豬。

本月10日，上水屠房有豬隻驗出帶有非洲豬瘟病毒，食環署撲殺全部逾6,000隻豬隻，而私人營運的荃灣屠房亦突然停宰豬隻，本地活豬供應暫停，惹來本地豬農不滿。荃灣屠房股東之一邱錦平曾接受《香港01》訪問時表示，為市民健康著想，一向做徹底清潔，又反問「你國內無豬嚟咁我哋點開，係咪？」