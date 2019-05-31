【非洲豬瘟】一個月內第二宗　上水屠房死豬驗出受感染　將再殺豬

繼上水屠房本月初發現本港首宗非洲豬瘟後，一個月內再有第二宗。食物及衞生局局長陳肇始今晚（31日）9時45分公布詳情。據了解，當局化驗上水屠房內一個內地死豬樣本，證實感染非洲豬瘟。 據了解，食環署再會人道毀滅上水屠房內的豬隻。估計未來數日豬隻供應將大幅減少，僅剩荃灣屠房供應數百隻活豬。 一名西區豬肉檔員工表示，已收到通知，豬肉檔將再關閉數日，預告可以再休息。

繼食衞局在5月10日公布上水屠房一豬隻樣本驗出豬瘟後，今日將再公布豬瘟個案，據悉將人道毀滅上水屠房內的豬隻。（資料圖片／張浩維攝）

根據食環署「今日活豬供應及拍賣價」資料，今日共有2,666隻內地豬及382本地豬成交，平均每擔成交價2,078元；明日也有3,640隻內地豬及約100隻本地豬供應，料也已入場，按防範非洲豬瘟政策，全部將會銷毀，之後上水屠房會關閉消毒，即使荃灣維持運作，活豬供應也會減少八成。

上水屠房一個月內兩度驗出有內地豬隻感染非洲豬瘟。（資料圖片）

首宗個案遲了八日才驗出

食衞局在本月10日公布全港首宗豬瘟個案，該病豬於本月2日進入屠房，但當局8日後才驗出染病，同批約4,000隻豬早已推出市場售畢。當局決定全數銷毀上水屠房豬隻，而上水屠房亦於當晚即時停止運作。豬商同晚曾斥食衞局做法不科學，不應因8日前出現的病豬，銷毀屠場內所有豬隻。香港豬肉行總商會理事長許偉堅更表示，食衞局將清洗屠房6日，期間香港每日只有不足300隻豬供應，對豬商的影響亦十分大，但期間連荃灣屠房都關閉。

經商議後，食衞局最終關閉上水屠房清洗一周，並於5月19日恢復內地豬隻來港，惟不足14天，本港再出現非洲豬瘟個案。