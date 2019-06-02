【欠薪兇人】追討工人50萬欠薪　幹事地盤外受襲　職工盟今報案

牛頭角東九龍文化中心釘板工人被拖欠薪金，上周四（30日）建築地盤職工總會3名幹事及11名工人到涉事地盤追討薪金期間，三判「天悅」判頭與工會人員發生衝突。今（2日）早11時正，18名香港職工會聯盟幹事連同涉事地盤工友到牛頭角警署報案。當日疑被襲擊的女幹事何天忻質疑資方做法，又指工人被減薪及欠薪情況時有出現，促請勞工處當局增加工人保障，工會亦不會容忍暴力事件。

香港職工會聯盟總幹事蒙兆達表示，工會在過往數月追討欠薪總數達2,000萬元，促請勞工處檢討現時法例。（賴雯心攝）

多次擊打女幹事手部 工會：絕不容忍暴力

數名工人陪同職工盟人員報案，有工人指，聘請他們的二判公司「梁杯」今年已經多次遲發薪金，至近日更連欠多名工人約50萬元薪金，才會連同職工盟到地盤追討。何天忻指，三判公司「天悅」的姓余判頭及一名戴藍帽男子到場後，向她不斷喝罵，認為她「搞事」，又嘗試搶去她手中咪高峰，幾次推撞及擊打其手部，故今日到警署報案，亦要求涉事的公司及判頭回應事件。

據了解，東九龍文化中心地盤由禮頓建築（亞洲）有限公司承辦，二判為梁杯板模工程有限公司，兩者均由建築署監管。惟上周四追討行動期間，工會發現地盤懷疑「判上判」，而今次捲入襲擊事件的人士，就是懷疑三判的「天悅」姓余負責人。

建築地盤職工總會組織幹事何天忻指，追討欠薪當日被三判擊打手部，又被指「搞事」，工會將追討到底。（賴雯心攝）

職工盟：分判制度現漏洞 促勞工處檢討法例

工會強調，資方試圖打壓工人聲音，又多次稱追討工人及工會為「搞事份子」，緣於現時香港勞資關係不平等，亦強烈譴責今次事件。自1997年政府廢除集體談判權條例，勞工更無法以集體協商方式解決糾紛。建築地盤職工總會理事長陳八根指，現時建造業的分判制度出現漏洞，若工人在二判制度下工作，被欠薪的機會會大大減少；惟現時在三判制度下，不少判頭為賺取更多金錢，拖欠工人薪金，故強烈要求建造業不可再有「三沙四沙」，層疊層的分判制度。

所謂的「三沙四沙」，即大判將工序分配予二判，二判再安排俗稱「蛇頭」的工頭聘請工人。這些「蛇頭」多以個人名義開設公司，作用與三判相似，但未必註冊為「有限公司」，業內人士稱這些公司為「三沙」。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞表示，當僱主在經濟上遇上困難，第一個受害的往往是工人，惟勞工處停判方法阻嚇作用成疑，期望警方可嚴正處理是次事件。

本港的《僱員代表權、諮詢權及集體談判權》私人條例草案在1997年被提上立法局，惟通過後幾個月，臨時立法會凍結草案後已正式廢除。集體談判權多用以保障勞方與資方間有協商的空間，僱員可授權工會為代表，與資方進行集體協商，釐定談判規則後公平磋商工作內容及福利。