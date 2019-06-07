【adidas限量波鞋】南亞排隊黨50人打尖　新城市數百人排隊爆衝突

瘋搶adidas的限量版波鞋，更爆發衝突及肢體碰撞！今日端午節（7日）早上，adidas推出限量版波鞋，不少市民提早一日到店外排隊，等待今早的公開發售。不少專門店外排隊黨及南亞裔人士聚集，當中有排隊人士爆發衝突，警員到場維持秩序。於旺角排隊的何小姐指，她昨午到場排隊時，頭位已有多名南亞排隊黨插隊，至今早更有50人打尖。至於新城市廣場有約400人排隊，其間更有內地人與保安員對罵，直斥排隊安排混亂，多警員維持秩序。

我們也是在這裡排隊，手機有證據你需要看嗎？我們買不到，誰也不能買到！ 內地男子

沙田新城市廣場約四百人排隊，由於現場多人情緒激動，警員到場維持秩序，並呼籲排隊人士冷靜。（鄧栢良攝）

排隊黨與市民發生推撞

今日（7日）端午節早上，本港多間adidas的專門店外排有數十人，夏日炎炎仍堅持排隊，原來為了購買adidas的限量版波鞋「YEEZY BOOST 350 V2 BLACK」。有市民為購買心頭好，不惜凌晨開始到店外排隊，但南亞排隊黨出現，有人意圖打尖及發生推撞。警方於今日凌晨起，接獲至少四宗相關報案。

沙田新城市廣場 有人圖推欄杆衝商場

早於今日凌晨5時10分，警方接獲報案指，沙田新城市廣場當時有很多人排隊，希望進入商場等待門市開門。其間有人想推開欄杆衝入商場，他擔心會發生肢體碰撞於是報警，警員遂到場維持秩序。據現場可見，至早上新城市廣場內已排有近一千名市民，他們亦在職員及警員安排下，於商場內排隊。

內地男：我們買不到，誰也不能買到！

至早上約九時，商場內約有四百人排隊，當中有不少內地旅客到場。其間，有數名內地人因排隊問題，與商場保安員爭執。有一名內地男子叫囂指，「我們買不到，誰也不能買到！」「我們來香港就是最多，反而是最後一邊！」之後有多人以普通話回應指「好！」其後，有港人亦加入罵戰指：「𠵱家唔係買唔買鞋，𠵱家係權益！」由於現場多人情緒激動，警員到場維持秩序，並呼籲排隊人士冷靜。其後adidas職員開始派籌，不足半小時已派完。

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沙田新城市開售情況：

旺角洗衣街及奶路臣街的adidas專門店，已排有近過百人。（陳諾希攝） 旺角adidas專門店外 少女被拉扯報警 另外，警方於今日七時許接報，一名19歲少女稱排隊時被人拉扯，她擔心有人打交於是報警。另外旺角洗衣街及奶路臣街的adidas專門店，一名男子報案指他排隊時，忽然有人從後插隊。以及今早八時許，銅鑼灣禮頓中心的adidas專門店外有十多人排隊，之後有人發生肢體碰撞。警員就報案到場調查，事發現場大致平靜，案件分別暫列爭執及求警協調處理。 排隊市民：不停地插隊到50人！ 至今早旺角洗衣街及奶路臣街的adidas專門店，已排有近過百人。為adidas愛好者的何小姐表示，她於昨日中午約12時到場排隊，她指當時並不多人到場，頭位有數個人，其間不停地插隊，之後更有人插至約50個人。 與南亞排隊黨發生爭執 今早，聽到有一名港人與一名南亞排隊黨男子，就排隊問題爭執。「呢對鞋兩日前公佈開售，都唔知點解佢哋咁快收到風，搵到咁多人嚟排！」之後有人報警，警員到場維持秩序，並呼籲市民不要插隊。何小姐指，該對限量版波鞋售1,899一對，她指之前有相類波鞋被炒至數千元。

旺角洗衣街adidas專門店外情況：

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