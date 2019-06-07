【adidas限量波鞋】南亞漢「攤大手」擋人　排隊黨波鞋到手交蛇頭

今日端午節（7日）adidas推出限量版波鞋，大批市民及內地旅客到場搶購，其間有排隊黨瘋狂打尖，更有南亞裔人士擋人進入，場面混亂。有排頭位的南亞裔人士購入波鞋後，鬼祟地向蛇頭交收，再將波鞋放上輕型貨車。該輛輕貨載有數十對限量版adidas波鞋。記者跟蹤車輛至一商廈，跟車男子貨車卸下後離去。有收藏限量版波鞋的何小姐估計，有店家將波鞋回收後，料以高出零售價三至四倍出售圖利。

該輛輕貨載有數十對限量版adidas波鞋。記者跟蹤車輛至一商廈，跟車男子貨車卸下後離去。（陳諾希攝）

一名南亞裔男子用手擋人進入，並出言恐嚇。（網上影片截圖）

南亞裔男子擋人進入 出言恐嚇

據網上影片可見，今晨adidas限量版波鞋「YEEZY BOOST 350 V2 BLACK」開售前，商場仍未開門營業，但玻璃門外有數十名市民闖入。其間有數名男子衝入商場時發生碰撞，更有一名南亞裔男子用手擋人進入，並出言恐嚇。

忠實粉絲為買鞋「瞓街」排隊一日

於旺角洗衣街adidas專門店排隊的何小姐指，昨日（6日）中午12時已到場排隊，當時「龍頭」已有數名南亞裔人士排隊，想不到一夜之間有50多人插隊，最終釀成爭執，警員到場調停事件。何小姐稱她為adidas的忠實粉絲，因此無懼炎炎夏日「瞓街」，排隊近23小時的何小姐，亦因被瘋狂打尖，最終未能購入心頭好。

憶排隊黨門外擋人 攤開雙手阻人入店

回想排隊的辛酸，何小姐與朋友曾排隊購限量版波鞋，同樣遇到排隊黨阻礙及瘋狂打尖情況。「佢哋（南亞裔排隊黨）會成群結黨出沒，之後喺門口攤開對手，唔畀你入去買嘢！」據現場可見，旺角的adidas專門店以排隊上樓形式開售，每次五至六人放行上樓，其間有南亞裔人士打尖，隨即被職員攔截。

中學生通宵排隊 斥商場安排欠妥善

排隊逾八小時的林同學表示，昨晚11時許他到場排隊，「對我嚟講買唔到冇所謂，不過時間好寶貴！」今日八時商場才放行，但他認為商場的安排欠妥當，其間有人不理保安員指示，衝上商場五樓的adidas店舖門外，「有一次百幾人衝上去圍住道門，之後有排隊人士報警！」林同學指當時排隊安排混亂，只有少數的隊伍放行上樓，引起其他排隊人士不滿。他續指，由於安排混亂及太多人選購，他亦未能取籌購鞋。

網民：數分鐘內已售罄 有人高價轉售波鞋

香港01記者翻查網上資料，該對今日公開發售的adidas的限量版波鞋「YEEZY BOOST 350 V2 BLACK」，已經有人於網上轉售，普遍叫價3500元3800元不等，高出零售價一倍多。不少網民留言指，他們於早上十時開售時，立即進入網站購鞋，不過數分鐘內已售罄。